Morgan Rogers tỏa sáng giúp Aston Villa đánh bại Man United

Aston Villa đã nâng cao tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh của mình khi cú đúp tuyệt vời của Morgan Rogers ấn định chiến thắng 2-1 trước Manchester United.

Morgan Rogers tung cú sút kỹ thuật vào góc xa.

Đội bóng của Unai Emery đã vươn lên dẫn trước nhờ cú sút tuyệt đẹp của Rogers vào cuối hiệp một tại Villa Park. Matheus Cunha đã gỡ hòa vài phút sau đó, nhưng sau giờ nghỉ, Rogers đã ghi bàn thắng thứ 6 trong 6 trận đấu gần nhất để giúp Villa giành chiến thắng thứ 10 liên tiếp trên mọi đấu trường. Đội bóng của Unai Emery hiện đang đứng thứ 3, chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm và kém Manchester City 1 điểm, góp mặt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ năm 1981.

Villa đang có chuỗi trận thắng dài nhất trên mọi đấu trường kể từ năm 1914, khi họ giành được 11 chiến thắng liên tiếp. Họ đã thắng bảy trận liên tiếp ở Premier League lần đầu tiên kể từ mùa giải 1989/90, khi họ về nhì dưới thời Graham Taylor. Sự vươn lên của Villa trong cuộc đua vô địch càng đáng chú ý hơn khi nó diễn ra sau khởi đầu tệ nhất của họ trong một mùa giải trong 28 năm, khi chỉ giành được hai điểm và một bàn thắng trong 5 trận đầu tiên.

Emery đã biến Villa Park thành một pháo đài, chỉ thua một trận duy nhất trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh trong năm 2025, ít hơn bất kỳ đội nào khác. Arsenal đã phơi áo trên sân Villa Park mùa này và ngay cả Man United, đội vốn chỉ thua 1 trong 26 chuyến làm khách trước đó đến Villa, cũng không thể cản bước tiến của Emery trong cuộc đua giành chức vô địch.

Đây là trận thua thứ hai trong 11 trận gần nhất tại Premier League của Manchester United, khiến đội dậm chân ở vị trí thứ 7. Thêm vào những vấn đề của Ruben Amorim, đội trưởng Bruno Fernandes đã phải rời sân ở hiệp một vì chấn thương gân kheo. Chấn thương đó đến vào thời điểm tồi tệ hơn đối với Amorim, khi ông vốn thiếu vắng 7 cầu thủ trong trận gặp Aston Villa. Harry Maguire, Matthijs de Ligt và Kobbie Mainoo bị chấn thương, Casemiro bị treo giò, trong khi Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui đang tham dự Cúp bóng đá châu Phi.

Khoảnh khắc vui sướng của Emery

Benjamin Sesko lẽ ra đã có thể đưa Man United vươn lên dẫn trước sau pha đột phá vào vòng cấm Villa, nhưng anh lại chần chừ, tạo điều kiện cho Emiliano Martinez lao ra khỏi khung thành và cản phá cú sút của cầu thủ người Slovenia.

Thủ thành Emiliano Martinez cản phá cú sút nguy hiểm của Benjamin Sesko

Villa vươn lên dẫn trước với một pha phản công hoàn hảo ở phút 45. Đường chuyền chính xác của John McGinn đã giúp Rogers bứt tốc bên cánh trái và tiền vệ người Anh đã khéo léo vượt qua Leny Yoro để tung cú sút kỹ thuật tuyệt đẹp vào góc xa khung thành.

Matty Cash đã biếu không cho Man United bàn thắng gỡ hòa ở phút cộng thêm, hậu vệ này chần chừ trong việc giữ bóng và Patrick Dorgu đã chớp thời cơ kiến ​​tạo cho Cunha dứt điểm chính xác từ một góc hẹp.

Việc Fernandes phải rời sân trong hiệp hai là một đòn giáng mạnh và Rogers không thể ngăn cản đã giúp Villa lấy lại lợi thế ở phút 57. Thể hiện quyết tâm hơn Yoro, Rogers đã chớp lấy cơ hội từ một quả bóng bật ra trong vòng cấm của United và tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại Senne Lammens từ khoảng cách 12 mét.

Emery tận hưởng khoảnh khắc đó, gầm lên vui sướng và tung áo khoác lên không trung để ăn mừng. Niềm vui của HLV người Tây Ban Nha suýt bị dập tắt, nhưng Martinez đã cứu thua trước Diogo Dalot và Dorgu, giúp Villa giữ vững lợi thế dẫn trước.

Cunha bỏ lỡ một cơ hội tốt hơn nữa, đánh đầu chệch khung thành từ đường chuyền của Dorgu. Amorim tung Jack Fletcher, con trai của cựu tiền vệ Darren Fletcher vào sân trong trận ra mắt, nhưng trận đấu đầu tiên của cầu thủ trẻ này đã kết thúc bằng thất bại.

Morgan Rogers: Cả đội đã cho tôi sự tự tin để là chính mình

Người hùng Morgan Rogers bày tỏ: “Mỗi trận đấu đều quan trọng. Không có trận nào lớn hơn trận gặp Man United và họ đến đây để tranh đấu. Họ là một đội bóng khó chơi và chúng tôi không có thành tích tốt trước họ gần đây. Chúng tôi muốn sửa chữa điều đó và hài lòng với ba điểm.

“Người hâm mộ làm nên bóng đá. Thật tuyệt vời khi được chơi ở đây. Chúng tôi rất mạnh trên sân nhà. Mỗi người trong số họ đều làm cho nơi này trở thành một địa điểm tuyệt vời để thi đấu”.

“Bạn muốn mỗi cú sút đều đi vào góc cao khung thành như vậy, vì vậy thật tuyệt khi chúng đi vào lưới. Bạn phải tiếp tục cố gắng. Đôi khi đó là ngày của bạn và đôi khi thì không. Dạo này tôi chơi bóng rất hay và tôi rất vui. Tôi cảm thấy rất tự tin và tận hưởng bóng đá, nhưng không chỉ là nhờ bản thân tôi mà còn nhờ cả đội. Cả đội đã cho tôi sự tự tin để là chính mình và đó là điều quan trọng nhất”.

HOÀNG HÀ