Chelsea giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn

Các cầu thủ dự bị của Chelsea đã tạo nên sự khác biệt vào thứ Ba, khi 2 tiền vệ cánh Alejandro Garnacho và Pedro Neto ghi bàn trong hiệp 2 giúp The Blues giành chiến thắng 3-1 trước Cardiff City và giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh.

Alejandro Garnacho (trái) tỏa sáng với cú đúp giúp Chelsea thắng 3-1 trước Cardiff City.

HLV Enzo Maresca của Chelsea đã sử dụng đội hình chủ yếu là cầu thủ dự bị cho trận tứ kết đầu tiên, nhưng cuối cùng vẫn cần đến một số ngôi sao đội một để tránh bị đánh bại ở miền nam xứ Wales. Garnacho là một trong 2 tiền đạo được tung vào sân ngay đầu hiệp 2, và đã mở tỷ số ở phút 57 với cú dứt điểm hiểm hóc vào góc khung thành.

Cardiff gỡ hòa ở phút 75 nhờ bàn thắng của David Turnbull, nhưng Neto đã tái lập thế dẫn trước 7 phút sau đó với cú sút hiểm hóc vào góc khung thành. Garnacho ghi bàn thắng thứ 2 của mình trong thời gian bù giờ. “Đôi khi bạn phải đá chính và đôi khi bạn phải vào sân từ băng ghế dự bị”, Garnacho, người gia nhập từ Man.United hồi tháng 8, cho biết. “Chúng tôi không tập trung vào điều này, chúng tôi chỉ cố gắng giúp đỡ đội bóng”.

Chelsea đã lọt vào bán kết lần thứ 3 trong vòng 5 năm, khi đội bóng đang tìm kiếm danh hiệu vô địch thứ 3 kể từ khi HLV Enzo Maresca đến vào mùa hè năm 2024 - họ đã vô địch Europa League và Club World Cup mùa giải trước. Maresca cho biết có một “sự khác biệt lớn” sau khi ông thực hiện các sự thay người: “Hiệp hai kiểm soát bóng tốt hơn nhiều. Tôi chỉ đơn giản là hạnh phúc, chúng tôi sẽ chơi một trận bán kết khác và tôi nghĩ đó là điều người hâm mộ xứng đáng nhận được…”.

Chelsea đã lọt vào bán kết Cúp Liên đoàn lần thứ 3 trong vòng 5 năm.

Đang có dấu hiệu hồi phục phong độ của Chelsea qua 2 chiến thắng liên tiếp - cuối tuần qua là kết quả 2-0 trước Everton tại Premier League - sau khi The Blues trải qua chuỗi 4 trận không thắng trên mọi đấu trường. Một báo cáo hôm thứ Ba cho biết Chelsea đã chứng kiến ​​số ca chấn thương tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái, một tác động trực tiếp từ việc phải thi đấu ở FIFA Club World Cup hồi tháng 7 - giải đấu mà họ đã đăng quang. Đây cũng là lý do khiến HLV Maresca chưa có được đội hình tốt nhất trong mùa giải này, bao gồm ngôi sao Cole Palmer đã vắng mặt rất nhiều trận. Mới nhất, Maresca xác nhận ngôi sao chạy cánh người Brazil, Estevao sẽ vắng mặt trong trận đấu với Newcastle vào cuối tuần vì “vấn đề nhỏ ở cơ bắp” khiến anh phải bỏ lỡ trận đấu với Cardiff.

Các trận tứ kết còn lại sẽ diễn ra sau đó. Vào thứ Tư, Man.City sẽ tiếp đón Brentford, trong khi Fulham sẽ làm khách trên sân của nhà đương kim vô địch Newcastle. Trận tứ kết thứ 4 sẽ diễn ra vào tuần tới, khi Arsenal tiếp đón Crystal Palace vào ngày 23-12.

