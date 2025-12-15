Erling Haaland ghi cú đúp giúp Man City vượt qua Crystal Palace

Erling Haaland đánh đầu ghi bàn mở tỷ số

Hai bàn thắng chia đều trong 2 hiệp đấu của Erling Haaland và pha góp công của Phil Foden đã giúp Man City giành chiến thắng thứ tư liên tiếp tại Premier League, tiếp tục gây áp lực lên đội đầu bảng Arsenal. Tỷ số 3 bàn trắng không phản ánh đúng thế trận trên sân mà phô bày bản lĩnh của Man City trong màn trình diễn khéo léo và quả cảm để đánh bại một đội Palace đang muốn chen chân vào top 4.

HLV Oliver Glasner có thể phải xem xét lại khả năng dứt điểm kém cỏi của đội mình, khi họ có nhiều cơ hội tốt trong thời gian đầu trận. Ngược lại, chính những pha dứt điểm chính xác từ hai cầu thủ đang có phong độ tuyệt vời đã giúp đội bóng của Pep Guardiola giành chiến thắng.

Cơ hội tốt nhất của Palace đến từ rất sớm. Yeremy Pino tránh việt vị trong gang tấc, khống chế bóng ngọt ngào bằng ngực rồi tung cú sút vô lê để hạ Gianluigi Donnarumma nhưng xà ngang lại từ chối bàn thắng. Pino là cầu thủ năng động nhất của Palace, liên tục gây sức ép lên Nico Gonzalez rồi liên tục đột phá qua hàng phòng ngự Man City. Daichi Kamada cũng thành công trong việc xuyên phá tuyến giữa, chuyền bóng cho Ismailia Sarr bên cánh phải, cú tạt bóng tuyệt đẹp của anh suýt chút nữa đã đến được với Jean-Philippe Mateta.

Dean Henderson cản phá cú đá phạt của Foden ở cột gần khi Man City cuối cùng cũng tạo ra được mối đe dọa sau một thời gian dài mất quyền kiểm soát bóng. Đó là lời cảnh báo về những gì sắp xảy ra ở phút 41, thời điểm họ vươn lên dẫn trước. Matheus Nunes nhận bóng lưng chừng bên cánh phải, anh tạt một đường bóng dài, mạnh mẽ về phía cột xa. Trung vệ Chris Richards bật nhảy nhưng bóng vượt qua đầu anh, và Haaland đã chực sẵn phía sau, bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, khiến thủ thành Henderson chới với nhìn bóng ghim vào lưới.

Trước giờ nghỉ giải lao, Palace khiếu nại một quả phạt đền khi Mateta va chạm với Donnarumma trong khu cấm. Nhưng pha quay chậm cho thấy thủ môn Man City đã chạm được bóng bằng chân trước khi Mateta ngã xuống. Nico Gonzalez có một ngày khó khăn trước hàng tiền vệ mạnh mẽ của Palace. Anh để mất bóng ngay sau giờ nghỉ giải lao vào tay Adam Wharton, người tung cú sút trúng cột dọc.

Trong lúc hàng thủ Palace tập trung phong tỏa Haaland và Tijjani Reijnders, Rayan Cherki trở thành lá bài tẩy của Pep nhằm phá vỡ phòng tuyến nổi tiếng của trung vệ Guehi. Tiền vệ người Pháp bùng nổ bên cánh phải ở phút 69, anh vượt qua 3 hậu vệ trước khi nhả bóng vào giữa cho Phil Foden, người có đủ không gian và thời gian để tung cú sút xa, bóng đi sệt vào khung thành khiến Henderson bó tay.

Palace dồn toàn lực tấn công và gây sức ép đáng kể lên Man City trong nỗ lực quật khởi. Điều đó khiến họ dễ bị phản công, và chỉ vài khoảnh khắc sau khi vào sân, Savinho đã không lãng phí thời gian để tạo ra ảnh hưởng, bứt tốc phản công, khiến Henderson phải phạm lỗi. Từ chấm 11m, Haaland thực hiện thành công quả phạt đền để nâng cách biệt lên 3-0, một tỷ số mà thực tế cả hai đội đều không xứng đáng nhận được.

Sau trận đấu, Phil Foden bộc bạch: “Quả là trận đấu khó khăn khi bạn đến Selhurt Park. Họ bố trí đội hình rất tốt và có những cầu thủ chất lượng trong các pha phản công. Hiệp 1 là lúc chúng tôi cố gắng tìm ra những khoảng trống, còn hiệp 2 chúng tôi đã chơi rất tốt và bắt đầu gây khó khăn cho họ nhiều hơn. Ba điểm này rất quan trọng. Tôi thực sự rất vui với bàn thắng của mình. Tôi đang có phong độ tuyệt vời ở Premier League. Tôi rất vui khi có thể tiếp tục duy trì phong độ này”.

Pep Guardiola và cậu học trò Phil Foden sau trận đấu

Trong khi đó, Pep Guardiola phát biểu: “Đây thực sự là một sân bóng khó khăn. Chúng tôi đã kiên nhẫn, và tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn lẫn kết quả”.

Ông nhận xét về Nico Gonzalez: “Cậu ấy đang trưởng thành, vẫn còn nhiều tiềm năng để cải thiện, nhưng về mặt phòng ngự, khi không có Mateo Kovacic và Rodri, cậu ấy rất quan trọng. Cậu ấy tiến bộ trong từng trận đấu”.

Về Erling Haaland, Pep nói: “Erling có mặt ở đó để ghi bàn, nhưng cậu ấy đã giữ bóng tốt trong hiệp 2, và cậu ấy có khả năng xử lý các tình huống nguy hiểm”. Nhưng ông có vẻ không hài lòng với Foden: “Phil đã không chơi tốt trong trận này, để mất bóng rất nhiều, cậu ấy cần chơi bình tĩnh hơn, và tầm nhìn của Rayan Cherki ở khu vực cuối sân là rất xuất sắc”.

HOÀNG HÀ