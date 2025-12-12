Sol Campbell: Arsenal phải tuyển mộ một trung vệ giàu kinh nghiệm vào tháng 1

Với 3 trung vệ kỳ cựu phải ngồi ngoài vì chấn thương, Arsenal đã bắt đầu lúng túng và bất ngờ để thua Aston Villa tuần qua. Cựu trung vệ Sol Campbell quả quyết là Pháo thủ phải lao vào thị trường chuyển nhượng để giải quyết cuộc khủng hoảng này

Saliba, Gabriel và Timber đều chấn thương, chỉ còn lại mỗi mình Riccardo Calafiori (trái)

Mặc dù đã đầu tư mạnh vào mùa hè để tăng cường đội hình, Arsenal gần như chỉ còn lại những trụ cột tối thiểu ở hàng phòng ngự. Jurrien Timber là hậu vệ Arsenal mới nhất bị chấn thương sau trận thua Aston Villa 1-2 cuối tuần trước, khiến anh không thể tham gia trận thắng Atalanta tại Champions League vào đêm thứ Tư.

Timber đã phải chơi vị trí trung vệ thay thế cho William Saliba, Gabriel và Cristhian Mosquera. Giờ đây, khi anh không thể ra sân, cuộc khủng hoàng trung vệ ở Asenal đã bộc phát. Trong khi Saliba và Gabriel dự kiến ​​sẽ trở lại trước cuối năm, Mikel Arteta đã xác nhận Mosquera sẽ phải điều trị chấn thương mắt cá chân trong nhiều tuần, khiến Arsenal thiếu hụt các trung vệ trước giai đoạn bận rộn sắp tới.

Ben White và Riccardo Calafiori cũng là những lựa chọn ở vị trí trung vệ, nhưng Sol Campbell tin rằng HLV đội một Gabriel Heinze đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Campbell nói: “Gabriel Heinze cần phải làm việc với các hậu vệ khác nhiều hơn một chút. Các bạn có bốn trung vệ. Các bạn có cần thêm một người thứ năm không? Bốn người là đủ rồi. Họ cần phải tập luyện nhiều hơn trong các tình huống cụ thể, phòng trường hợp phải chơi cùng nhau lâu hơn. Các bạn phải làm quen với việc tập trung cao độ và Gabriel Heinze cần phải giúp các cầu thủ làm điều đó. Ai mà biết được?”

Với việc kỳ chuyển nhượng sắp mở cửa trong vòng chưa đầy một tháng nữa, Sol Campbell kêu gọi CLB cũ của mình giữ cho các lựa chọn luôn rộng mở để chiêu mộ một trung vệ giàu kinh nghiệm. “Có thể là một trung vệ lớn tuổi muốn ký hợp đồng sáu tháng, điều gì đó có thể xảy ra vào cuối tháng Giêng, hoặc một bản hợp đồng cho mượn hợp lý. Hãy giữ cho các lựa chọn của bạn luôn rộng mở.”

Campbell thừa nhận Arsenal đang gặp khó khăn khi cả Saliba và Gabriel cùng bị chấn thương: “Bạn không thể để cả hai người họ cùng vắng mặt, bạn cần ít nhất một người khỏe mạnh và có thể thi đấu ngay bây giờ. Các trung vệ khác đều là những cầu thủ hàng đầu, nhưng họ không phải là Saliba và Gabriel. Arsenal có thể mất hai cầu thủ ở những vị trí khác trên sân, nhưng ở hàng phòng ngự, họ thiếu kinh nghiệm, kiến ​​thức và sự điềm tĩnh của Saliba và Gabriel trong những thời điểm quan trọng”.

HOÀNG HÀ