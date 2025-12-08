Khi Salah tự đốt cháy mình để đẩy nhanh sự kết thúc của một kỷ nguyên Liverpool

Tại sân Elland Road đêm thứ Bảy không chỉ chứng kiến Liverpool bị Leeds United cầm hòa 3-3 sau khi đã dẫn trước hai bàn, mà còn là nơi một mối quan hệ vĩ đại đã tan vỡ. Cuộc phỏng vấn gây chấn động kéo dài hơn bảy phút của Mohamed Salah sau trận đấu là một tuyên bố chiến tranh, một hành động tự phế ngôi vương, đồng thời đẩy HLV Arne Slot vào một tình thế không thể cứu vãn.

Photograph: Oli Scarff/AFP/Getty Images

Việc Salah – một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng khoác áo The Kop – dừng lại để nói chuyện với truyền thông sau khi phải ngồi dự bị ba trận liên tiếp không phải là một phút bốc đồng. Đây là một màn sắp đặt có tính toán, một “loạt đạn” được bắn ra nhằm đạt được mục đích cá nhân. Từ việc chỉ trích hợp đồng, gây áp lực lên ban lãnh đạo, cho đến việc, trong trường hợp này, chất thêm gánh nặng lên vai HLV Slot, mọi lời nói của Salah đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

Tại Leeds, có lẽ anh đã đi quá giới hạn. Hành động này gợi nhớ đến cuộc phỏng vấn MUTV tai tiếng của Roy Keane 20 năm trước, thứ đã khiến đội trưởng Manchester United bị sa thải. Nhưng lời của Keane khi đó không được công khai. Salah, ngược lại, đã công khai tố cáo Liverpool đẩy anh vào thế chân tường (ném vào gầm xe buýt) trong nỗ lực bảo vệ danh hiệu Premier League thảm hại của họ.1

Sự phản bội phòng thay đồ?

Arne Slot là nạn nhân trực tiếp khi Salah tiết lộ trắng trợn rằng mối quan hệ giữa HLV trưởng và ngôi sao số một đã không còn tồn tại. Đây là một tình huống không thể dung thứ. Slot, người vừa mang về chức vô địch thứ 20 kỷ lục cho Liverpool tám tháng trước, đã bị lôi xuống bùn lầy chỉ bằng một câu nói.

Bộ phận quản lý cấp cao – cụ thể là Giám đốc Thể thao Richard Hughes và Giám đốc điều hành bóng đá của tập đoàn FSG, Michael Edwards – cũng bị kéo vào cuộc. Salah bóng gió rằng ai đó muốn đẩy anh ra khỏi câu lạc bộ. Lời buộc tội này vô tình hướng mũi dùi về phía họ, nhất là khi Liverpool vẫn đang cam kết trả cho cầu thủ 33 tuổi này hơn 32 triệu bảng cho 19 tháng hợp đồng còn lại được ký hồi tháng Tư.

Và cuối cùng, các đồng đội cũng bị anh ném xuống dưới bánh xe. Salah tự cho mình cái quyền được đá chính, một vị thế mà anh cho rằng mình đã kiếm được, bất chấp phong độ sa sút rõ rệt. Đáng nói, những người đang chơi thay vị trí của anh như Dominik Szoboszlai lại đang là cầu thủ chơi tốt nhất của Liverpool mùa này.

Tiền bạc hay quyền lực HLV

Hành động của Salah đặt ban lãnh đạo Liverpool vào một tình thế lưỡng nan nghiêm trọng. Phản ứng của câu lạc bộ phải dứt khoát và cứng rắn, nếu không, quyền lực của HLV Arne Slot sẽ bị xói mòn nghiêm trọng bởi chính những ông chủ của mình. Roy Keane bị Man United sa thải vì công khai chỉ trích đồng đội. Salah tuy chưa đi xa đến mức đó, nhưng đã công khai đối đầu với HLV trưởng và chỉ trích các quyết định chiến thuật của ông. Liverpool không thể để điều này trôi qua nếu muốn Slot giữ được uy tín.

Việc cấm Salah tham gia chuyến làm khách tại Champions League với Inter Milan và trận đấu sân nhà sắp tới với Brighton – nơi Salah bóng gió về khả năng chia tay Anfield vĩnh viễn hoặc tạm thời trước Cúp châu Phi - AFCON – có lẽ là bước đi cần thiết.

Trong bóng đá, thay đổi một HLV kém hiệu quả thường dễ dàng và rẻ tiền hơn thay đổi một đội bóng. Nhưng với tuổi tác của Salah (33 tuổi) và sự sa sút phong độ rõ rệt mùa này, đây lại là một phép tính phức tạp. Dường như là điều không thể tránh khỏi: Salah và Slot sẽ không thể cùng nhau ở lại Liverpool khi hợp đồng của tiền đạo người Ai Cập kết thúc vào mùa hè 2027.

Quyết định tiếp theo của lãnh đạo Liverpool sẽ tiết lộ ai là người họ thực sự ủng hộ. Sự quan tâm của Saudi Arabia đối với Salah là có thật và dự kiến sẽ tăng lên trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Năm 2023, Liverpool đã đúng khi từ chối mức giá 150 triệu bảng từ Al-Ittihad. Nhưng giờ đây, sự cám dỗ tiền bạc là lớn hơn bao giờ hết, đặc biệt nếu số tiền thu về được dùng để củng cố đội hình (ví dụ: kích hoạt điều khoản giải phóng 65 triệu bảng của Antoine Semenyo)

Cuộc phỏng vấn của Salah có thể mang mục đích thúc đẩy việc chuyển đến Saudi, nhưng nó cũng nhận được một phần ủng hộ từ người hâm mộ vì nó đồng điệu với sự thất vọng chung về mùa giải của Liverpool. Salah đúng khi nói rằng anh không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm cho sự thất bại của một đội bóng đã chi gần 450 triệu bảng và đi lùi quá nhanh sau một mùa giải vô địch thoải mái.

Liverpool đang đối mặt với những vấn đề chiến thuật nghiêm trọng – từ các tình huống cố định, phòng ngự khu vực thấp, đến các lỗi phòng ngự cá nhân và sự phung phí cơ hội. Bàn gỡ hòa phút 96 của Ao Tanaka là bàn thua thứ 10 của họ từ các tình huống cố định tại Premier League mùa này. HLV Slot đã nói về những vấn đề này nhưng chưa giải quyết được bất kỳ điểm yếu nào.

Tuy nhiên, dù bất mãn có thể được hiểu, hành động của Salah rất khó được cảm thông. Anh sẽ giữ được vị thế huyền thoại, nhưng cuộc phỏng vấn này đã buộc câu lạc bộ phải đưa ra quyết định cuối cùng. "Bằng cách nào đó, nó sẽ kết thúc", Salah nói ở Leeds. "Nhưng điều tôi thắc mắc là tại sao nó phải kết thúc theo cách này?"

Câu trả lời thật cay đắng vì chính Salah đã chọn kết thúc nó theo cách này. Không ai khác, chính Salah đã đẩy nhanh cái kết, và giờ đây, Liverpool phải lựa chọn giữa việc cứu vãn di sản của một ngôi sao đang đi xuống, hay củng cố quyền lực của HLV để cứu vãn tương lai của một triều đại.

HỒ VIỆT