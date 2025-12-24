Giá vé World Cup 2026 tăng vọt, đẩy người hâm mộ ra xa

Ngày xưa, việc được tận mắt chứng kiến một kỳ World Cup trên quê hương mình phụ thuộc vào lá phiếu của các liên đoàn bóng đá. Ngày nay, nó phụ thuộc vào độ dày của ví tiền. Cuộc chơi đã thay đổi. Những khán đài vốn dành cho đám đông cuồng nhiệt đang dần trở thành những phòng trưng bày xa xỉ, nơi niềm đam mê bị định giá bởi những thuật toán lạnh lùng.

Giá Vé Rẻ Nhất Biến Mất

Một nghiên cứu mới đây của The Guardian đã bóc trần một sự thật phũ phàng: ngưỡng cửa để bước vào thánh đường bóng đá thế giới tại Mỹ, Mexico và Canada vào năm 2026 đã bị đẩy lên cao chưa từng có. Không phải những hàng ghế VIP, mà chính những tấm vé rẻ nhất – hy vọng cuối cùng của giới bình dân – lại là đối tượng chịu mức tăng trưởng phi mã nhất.

Dữ liệu từ FIFA kể từ năm 1994 cho thấy giá vé là một đồ thị dốc đứng. Tại World Cup 2026, những chiếc "ghế hạng chót" có giá cao gấp ít nhất ba lần so với kỳ đại hội tại Qatar 2022. Thậm chí, vé hạng 4 – hạng vé vốn dành riêng cho người dân nước chủ nhà với mức giá ưu đãi – đã "bốc hơi" khỏi hệ thống trước khi kịp mở bán rộng rãi. FIFA thông báo chúng đã hết sạch. Một sự biến mất đầy toan tính.

Giá vé trung bình các hạng ghế năm 2026, so sánh với các World Cup trước

Các thành phố có mức vé trung bình đắt nhất

So sánh với năm 2022

Sự tăng giá cực đoan nhất tập trung vào những thành phố và trận đấu quan trọng nhất, hoặc có sự tham gia của đội chủ nhà: Vé chung kết năm 2026 có giá khởi điểm 1.056 USD, gấp 5,5 lần so với mức 190 USD của năm 2018 tại Nga. Ngay cả trận tranh hạng ba cũng có giá khởi điểm 528 USD, cao hơn nhiều so với các vòng trước đó. Chỉ 1,6% số vé mỗi trận được FIFA bán với giá cố định $60 - nhưng vẫn cao gấp 5 lần so với mức vào cửa vòng bảng hạng 4 năm 2022.

Hiệu ứng phụ từ các ngôi sao toàn cầu

Cái tên đứng sau cuộc thanh trừng túi tiền này là "Định giá động" (Dynamic Pricing). Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, giá vé không còn là một con số tĩnh. Nó nhảy múa theo nhu cầu thị trường, giống như cách Uber tăng giá giờ cao điểm hay các sàn chứng khoán đỏ lửa.

Kể từ sau lễ bốc thăm, khi những cặp đấu được xác định, thị trường bắt đầu lên cơn sốt. Quyền lực của các ngôi sao toàn cầu trở thành thước đo tài chính. Bồ Đào Nha dẫn đầu về mức tăng giá – hệ quả tất yếu của "hiệu ứng Cristiano Ronaldo". Xếp ngay sau là nhà đương kim vô địch Argentina của Lionel Messi. Khi những huyền thoại bước vào chương cuối của sự nghiệp, FIFA và các nhà tổ chức hiểu rằng họ đang nắm trong tay những "mỏ vàng" lộ thiên. Tây Ban Nha, Colombia, Uruguay là các đội có trong tốp 5.

Trong tổng số 104 trận đấu, có đến 91 trận ghi nhận mức giá tăng vọt ngay sau lễ bốc thăm. Chỉ có Iran là cái tên hiếm hoi chứng kiến mức giá giảm đôi chút. Một sự tương phản chua chát giữa giá trị chuyên môn và giá trị thương mại.

Nhìn lại năm 2018, khi liên minh "United 2026" nộp hồ sơ tranh thầu dưới thời Tổng thống Donald Trump, họ đã vẽ ra một viễn cảnh màu hồng. Trong hồ sơ tranh quyền đăng cai gửi FIFA, giá vé rẻ nhất cho vòng bảng được niêm yết ở mức 21 USD – một con số đầy nhân văn, chỉ tương đương một bữa ăn nhanh tại Mỹ.

Nhưng thực tế của năm 2025 là một cú sốc vào những ai tin vào lời hứa ấy. Ngay cả khi FIFA vừa tung ra một lượng nhỏ vé (1,6% tổng số) với giá cố định 60 USD để xoa dịu dư luận, nó vẫn cao gấp ba lần mức hứa hẹn ban đầu. Với những CĐV phải di chuyển xuyên lục địa, đối mặt với rào cản visa và chi phí lưu trú đắt đỏ tại Bắc Mỹ, việc chờ đợi giá vé giảm xuống vào phút chót là một trò chơi may rủi đầy rủi ro.

Bóng đá đang đứng trước một nghịch lý: giải đấu càng mở rộng về quy mô (từ 32 lên 48 đội) thì khả năng tiếp cận của người hâm mộ lại càng thu hẹp. Nếu không có sự can thiệp, World Cup sẽ mất đi cái "hồn" của nó – sự đa dạng văn hóa từ những CĐV tầng lớp lao động.

World Cup 2026 đang trở thành một sự kiện dành cho giới thượng lưu hơn là lễ hội dành cho tất cả người hâm mộ. Với những người hâm mộ cần xin thị thực hoặc lên kế hoạch từ sớm, việc chờ đợi đến phút chót để mua vé rẻ hơn là không khả thi. Khoảng cách giữa ước mơ được chứng kiến World Cup và khả năng tài chính của đại đa số người hâm mộ đang ngày càng lớn - một xu hướng đáng lo ngại cho tương lai của bóng đá toàn cầu.

LONG KHANG