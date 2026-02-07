Neymar 34 tuổi: thời gian đang cạn kiệt cho giấc mơ World Cup

Neymar bước sang tuổi 34 vào hôm 6-2 – một con số có thể khiến nhiều người giật mình, vì hình ảnh Neymar vẫn luôn gắn liền với sự trẻ trung, nghịch ngợm như một "cậu bé vĩnh cửu". Tuy nhiên, đối với chính Neymar, một con số khác còn đáng sợ hơn: FIFA World Cup 2026 chỉ còn 18 tuần nữa. Điều đó nghĩa là anh chỉ có khoảng 15 tuần để thuyết phục HLV Carlo Ancelotti đưa mình vào danh sách đội tuyển Brazil. Đây là cuộc chạy đua với thời gian, và Neymar phải bắt đầu từ con số 0.

Giành cúp World Cup là tham vọng lớn còn lại trong sự nghiệp dài, đầy màu sắc và đôi khi tranh cãi của Neymar. Một số người thậm chí coi đây là cơ hội "chuộc lỗi" của anh. Có thể nghe hơi khắc nghiệt với vua phá lưới mọi thời đại của Brazil, người đã vô địch cả Champions League lẫn Copa Libertadores, và mang đến vô số khoảnh khắc thiên tài cá nhân. Nhưng trong nhận thức phổ biến – và có lẽ ngay cả trong tâm trí Neymar – anh chưa đáp ứng hết kỳ vọng.

Để bào chữa, tiêu chuẩn đặt ra cho Neymar quá cao: sự nghiệp của anh sẽ bị coi là thất bại nếu không có Quả bóng vàng hay World Cup. QBV dường như đã trôi xa, nhưng World Cup ở Bắc Mỹ hè này vẫn là hy vọng cuối cùng. Giấc mơ ấy đã giúp anh vượt qua hàng giờ vật lý trị liệu và tập luyện khắc nghiệt sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng khi chơi cho tuyển quốc gia hồi tháng 10-2023.

Gần 2,5 năm sau, vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục rằng Neymar đã hồi phục hoàn toàn. Việc trở lại Santos ở Brazil năm ngoái biến thành chuỗi thất vọng kéo dài. Có nghi ngờ rằng, để nhắm đến lời gọi tuyển hồi tháng 3-2025, anh đã ép mình chơi quá nhiều trận quá sớm và phải trả giá. Chấn thương liên miên khiến Neymar không bao giờ lấy lại đà. Anh vẫn sút phạt chính xác, kiến tạo tốt, nhưng liệu có còn lướt qua hậu vệ và quyết định trận đấu đỉnh cao? Nếu có, anh đang giữ lại cho World Cup 2026.

Có tia hy vọng ở những ngày cuối mùa 2025. Neymar hoãn phẫu thuật đầu gối nhỏ để giúp Santos tránh xuống hạng ở ba vòng cuối. Đối thủ? Hai đội đã rớt hạng và một đội dùng dự bị. Nghĩa là không gì giống cường độ World Cup. Từ đó, anh tập trung phục hồi sau phẫu thuật và lấy lại thể lực. Bây giờ, Neymar đang tập luyện đầy đủ, và thời điểm trở lại đang đến gần.

May mắn thay, lịch thi đấu giải Brazil được điều chỉnh có thể giúp Neymar. Tổ chức bóng đá ở quốc gia khổng lồ này luôn khó khăn. Lịch sử bóng đá nước này có giải vô địch riêng cho 27 bang. Nhưng hiện tại là giải quốc gia (khởi phát từ năm 1971) ngày càng quan trọng, các giải bang dần mất chỗ. Ba thập kỷ trước, chúng chiếm nửa năm; gần đây chỉ vài tháng đầu, giải quốc gia bắt đầu đầu tháng 4.

Nếu giữ lịch cũ, Neymar sẽ khó thuyết phục hơn. Ancelotti – với phong cách lịch thiệp khéo léo – đang kết nối với bóng đá nội địa Brazil, nhưng có lẽ ông không coi trọng giải bang. Ông rõ ràng: Neymar sẽ được đánh giá dựa trên màn trình diễn ở giải quốc gia. May mắn, năm nay giải quốc gia bắt đầu sớm từ 28-1-2026. Ban đầu chạy giữa tuần, cuối tuần dành cho giải bang rút gọn. Vậy, ngay từ đầu trở lại, Neymar có thể chơi trận ý nghĩa trước đối thủ mạnh.

Có tin cho biết anh trở lại vào thứ Tư (5-2), trước sinh nhật, trận sân nhà gặp Sao Paulo. Cuối cùng, không mạo hiểm, anh quyết định giữ lại cơ hội ấy cho cuối tuần. Sân khấu thực sự là giải quốc gia. Vòng 3 vào ngày thứ Năm tuần sau đưa Santos gặp Athletico Paranaense ở miền nam. Neymar có thể ngồi ngoài vì sân cỏ nhân tạo – thứ anh phản đối vì rủi ro chấn thương. Trận tiếp theo là sau lễ hội Carnival, trên sân nhà gặp Vasco da Gama – nơi năm ngoái Neymar rời sân khóc lóc sau thua 0-6. Đó sẽ là sân khấu lý tưởng cho sự trở lại.

Anh cần chạy đua – không chỉ vì thời gian eo hẹp, mà Ancelotti đặt tiêu chuẩn cao. Neymar phải kiếm chỗ, không có chỗ cho "cầu thủ xa xỉ" chỉ chơi 15-20 phút. Ancelotti nói cuối năm ngoái: "Bóng đá hiện đại không chỉ đòi tài năng, mà còn thể lực và cường độ. Nếu Neymar xứng đáng, chơi hay và tốt hơn lựa chọn khác, anh ấy sẽ đến World Cup. Nhưng chỉ nếu 100%, không phải 80%."

Giả sử Neymar lấy lại phong độ, anh sẽ chơi ở đâu? Ancelotti phân loại hàng tấn công thành ba loại. Cánh: Neymar không nằm trong kế hoạch, vì "cầu thủ cánh hiện đại phải hỗ trợ phòng ngự". Số 9 mục tiêu: đã có Richarlison, Igor Jesus, Pedro Flamengo – không phù hợp Neymar. Còn lại là số 9 “ảo”– lai giữa 9 và 10: tiền đạo lùi sâu, hỗ trợ chuyền bóng phía sau và cung cấp lựa chọn phía trước. Raphinha có thể chơi đây. Ancelotti mê Matheus Cunha – tiền đạo chơi nhiều nhất dưới ông. Joao Pedro (Chelsea) cũng là đối thủ.

Cạnh tranh khốc liệt – và có thể khốc liệt hơn. Neymar còn có thể tranh trực tiếp với Endrick – tiền đạo thấp người của Real Madrid, đang bùng nổ khi cho Lyon mượn. Endrick mới 19, thời gian thuộc về anh. Neymar 34, đây là lúc "bây giờ hoặc không bao giờ" cho cú sút cuối cùng vào vinh quang World Cup.

LONG KHANG