Những cuộc trở về lãng mạn trong bóng đá

Câu lạc bộ thời thơ ấu của Lionel Messi, Newell's Old Boys, đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này khi phó chủ tịch của họ công khai kế hoạch chiêu mộ cầu thủ tám lần đoạt Quả Bóng Vàng trở lại sân chơi cũ vào năm 2027. Messi gia nhập Newell's ở quê nhà Rosario, Argentina, từ năm sáu tuổi, và dành những năm tháng hình thành trong hệ thống trẻ trước khi được Barcelona chiêu mộ.

Hiện tại, ở tuổi 38, Messi đang tỏa sáng tại Inter Miami ở MLS. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản Newell's mơ về một cuộc trở về cổ tích. Thực tế, có nhiều tiền lệ: Sergio Ramos trở lại Sevilla, Carlos Tevez về Boca Juniors, Neymar về Santos, Luis Suarez quay về Nacional năm 2022 trước khi đoàn tụ với Messi ở Miami. Vậy những cuộc trở về lãng mạn tiếp theo trong bóng đá có thể xảy ra ở đâu?

Lionel Messi, Newell's Old Boys

Lionel Messi từng thi đấu giao hữu với Newell's Old Boys vào tháng 2-2024, kết thúc với tỷ số 1-1. Messi rời Newell's để gia nhập Barça khi còn là thiếu niên năm 2000, nhưng ngôi sao Argentina thường xuyên bày tỏ tình yêu với câu lạc bộ thời thơ ấu. Năm 2017, anh thừa nhận với TyC Sports: "Tôi đã nói nhiều lần rằng giấc mơ của tôi là chơi cho Newell's, nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra". Thông tin gần đây cho biết Newell's đã thảo luận về thỏa thuận cho Messi mượn sáu tháng từ tháng 1-2027 trước khi trở lại Inter Miami, có lẽ giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực.

Đây không chỉ là câu chuyện cảm xúc mà còn là cơ hội để Messi kết thúc sự nghiệp tại nơi anh bắt đầu, mang lại niềm vui cho người hâm mộ Rosario. Messi đã chơi hàng trăm trận cho Barcelona và PSG, nhưng Newell's vẫn là biểu tượng tuổi thơ, nơi anh học cách rê bóng và mơ về những danh hiệu lớn. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những cuộc trở về lãng mạn nhất lịch sử bóng đá, giống như Maradona từng trở về Argentinos Juniors.

Cristiano Ronaldo, Sporting CP

Tương lai của Ronaldo tại Saudi Pro League đang bất ổn. Nhiều tin đồn chỉ ra anh có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 44 triệu euro vào mùa hè này. Với mục tiêu 1.000 bàn thắng sự nghiệp vẫn còn đó, nếu rời Saudi Arabia, anh sẽ đi đâu? Một cuộc trở về cảm xúc với Sporting CP sẽ là câu trả lời lãng mạn. Ronaldo từng nói thời gian ở châu Âu đã kết thúc – anh đã thắng mọi thứ – nhưng liệu anh có bị cám dỗ đoàn tụ với Sporting, nơi anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp gần 25 năm trước?

Mẹ anh, bà Dolores Aveiro, chắc chắn ủng hộ. Năm 2021, bà chia sẻ trên podcast: "Ronaldo phải trở lại đây. Nếu là lựa chọn của tôi, thằng bé đã ở đây rồi. Thằng bé thích xem trận Sporting. Tôi đã nói: 'Con trai, trước khi mẹ chết, mẹ muốn thấy con trở lại Sporting', nó nói: 'Để xem'". Sporting còn gửi lời chúc sinh nhật nồng nhiệt trên mạng xã hội cho anh nhân dịp 41 tuổi. Ronaldo đã ghi 5 bàn trong 31 trận cho Sporting trước khi sang Manchester United năm 2003.

Vinicius, Flamengo

Vinicius Junior ký hợp đồng với Real Madrid khi còn ở Flamengo với giá 45 triệu euro lúc mới 16 tuổi. Flamengo không lạ gì với những cuộc đoàn tụ. CLB vừa chiêu mộ Lucas Paqueta từ West Ham tháng trước, và giám đốc thể thao Jose Boto đùa rằng một sản phẩm học viện khác là mục tiêu tiếp theo.

Vinicius gia nhập Flamengo từ năm sáu tuổi, chơi 50 trận trước khi sang Madrid năm 2018. Với những câu hỏi về tương lai 25 tuổi tại Bernabeu, có lẽ đây là lúc Flamengo hành động. Vinícius đã trở thành biểu tượng tại Real Madrid, với tốc độ và kỹ thuật giúp anh giành Champions League. Nhưng Flamengo là nơi anh lớn lên, và một cuộc trở về có thể mang lại danh hiệu cho CLB Brazil, đồng thời giúp Vinicius kết nối lại với cội nguồn.

Antoine Griezmann, Lyon

Antoine Griezmann chưa từng chơi cho CLB thời thơ ấu Lyon. Anh thử việc thất bại ở học viện khi còn nhỏ, thay vào đó sang Tây Ban Nha và được Real Sociedad chiêu mộ. Sau đó là Atletico Madrid, Barcelona, rồi trở lại A.Madrid, nơi anh 34 tuổi đang thi đấu. Tuy nhiên, việc Griezmann khoác áo Lyon trước khi giải nghệ sẽ là một động thái tuyệt vời. "Với tôi, Lyon là CLB từ nhỏ", anh từng nó. "Tôi từng đến xem tất cả trận Champions League với bố. Khi bước vào Stade de Gerland, tôi cảm xúc dâng trào. Tôi chỉ ra chỗ ngồi cũ. Tôi không chờ nổi để mang giày”. Griezmann đã ghi hơn 200 bàn ở Tây Ban Nha, nhưng Lyon đại diện cho giấc mơ tuổi thơ. Một cuộc trở về có thể giúp Lyon cạnh tranh Ligue 1, và mang lại câu chuyện cảm xúc cho người hâm mộ.

Casemiro, Sao Paulo

Casemiro sẽ là cầu thủ tự do hè này khi hợp đồng Man United hết hạn. Dù điểm đến tiếp theo chưa rõ, anh có thể trở về Sao Paulo, CLB Brazil anh đại diện từ 10 đến 20 tuổi trước khi sang Castilla của Real Madrid. 33 tuổi chưa nói công khai về mong muốn trở lại Sao Paulo, nhưng anh nợ CLB rất nhiều – bao gồm biệt danh "Casemiro". Tên đầy đủ là Carlos Henrique Jose Francisco Venancio Casimiro, nhưng Sao Paulo viết sai trong trận đầu, và anh giữ nguyên vì mê tín sau màn trình diễn xuất sắc.

Lukaku, Anderlecht

Sự nghiệp trẻ của Romelu Lukaku không bắt đầu tại Anderlecht, nhưng sự nghiệp chuyên nghiệp thì có. Anh ở Lierse SK trước khi CLB xuống hạng năm 2006, và là một trong 13 cầu thủ trẻ được gửi đến Anderlecht. Đó là bước ngoặt. Lukaku ra mắt năm 2006, chơi bốn năm trước khi sang Chelsea 2011. Giờ 32 tuổi, tiền đạo Bỉ đang ở Napoli nhưng nhiều lần bày tỏ mong muốn trở lại Anderlecht trước khi giải nghệ. Hợp đồng Napoli còn 18 tháng, nhưng có tin anh có thể trở về sau World Cup 2026. Lukaku đã ghi hơn 300 bàn ở châu Âu và một cuộc trở về sẽ là kết thúc lãng mạn, giúp CLB Bỉ cạnh tranh Europa League.

LONG KHANG