Tỏa sáng giữa trời tuyết trắng

Ở một góc rừng phủ tuyết trắng tại Neuhersdorf (Đức), nơi hơi thở hóa thành khói trắng và mặt hồ như tấm gương băng giá, đại diện Việt Nam là tuyển thủ trẻ Nguyễn Phan Anh (15 tuổi) và huấn luyện viên (HLV) Nhung Bùi cùng bước vào thi đấu tại giải Ice Swimming Zollhaus Open German Championship 2026, giải vô địch bơi nước lạnh quốc tế thuộc hệ thống International Ice Swimming Association (IISA) diễn ra trong ngày 20 và 21-2. Không nhà thi đấu hiện đại, không dòng nước ấm quen thuộc, chỉ có mặt hồ ngoài trời lạnh cắt da và gió đông thổi buốt như kim chích, nhưng cô trò người Việt Nam vẫn bình thản đón nhận và tràn đầy quyết tâm.

HLV Nhung Bùi (phải) và cậu học trò Nguyễn Phan Anh

Thành tích mà Phan Anh đạt được sau những lượt bơi là minh chứng rõ nhất cho bản lĩnh của một chàng trai trẻ: hạng nhất lứa tuổi và hạng 3 chung cuộc 50m bơi bướm; nhất lứa tuổi và tốp 5 chung cuộc 100m bơi tự do; nhất lứa tuổi và hạng 8 chung cuộc 250m bơi tự do. Trong khi đó, HLV Nhung Bùi cũng trực tiếp thi đấu, giành hạng 2 nhóm tuổi 40-44 nội dung 50m bơi bướm.

Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt không chỉ là thành tích hay những tấm huy chương, mà là hành trình chuẩn bị phía sau. Không phải ai cũng hiểu bơi nước lạnh khó đến mức nào. Theo quy định của IISA: nước 0-5oC là cấp độ nguy hiểm nhất, chỉ cho phép những cự ly tối đa 1.000m; 6-10oC đã là thử thách lớn; còn 12-18oC dành cho bơi biển đường dài. Để được đứng trên vạch xuất phát, vận động viên phải có hồ sơ y tế, điện tim, chứng nhận sức khỏe và tư cách thành viên IISA. Điều đó cho thấy, đây không phải cuộc chơi cảm hứng nhất thời, mà là một đấu trường được chuẩn hóa và đòi hỏi sự nghiêm túc tuyệt đối. Giữa hàng trăm vận động viên quốc tế tham dự giải, cô trò Việt Nam được ghi nhận là những người đầu tiên của Việt Nam chính thức góp mặt trong hệ thống IISA - một dấu mốc đáng tự hào.

Hành trình của họ bắt đầu từ những ngày ở Việt Nam. Trong những thước phim vlog “Hành trình 15 tuổi chi trăm triệu, bơi băng âm độ ở Đức”, Phan Anh từng chia sẻ khoảnh khắc ngày ngày ngâm nước đá để rèn sự thích ứng. Có lúc anh muốn bỏ cuộc, khi cơ thể của một đứa trẻ lớn lên ở vùng nhiệt đới phản kháng dữ dội trước cái lạnh tê tái. Rồi Phan Anh tự vực bản thân dậy: “Giới hạn không nằm ở nơi mình sinh ra, mà ở cách mình chuẩn bị. Nếu mình tập đủ, trang bị kỹ thì nỗi sợ rồi cũng dịu lại". Để rồi anh tập ngâm nước lạnh từ 10oC xuống 8oC, rồi 2oC, mỗi độ giảm đi là một chiến thắng. Đằng sau những đoạn vlog chỉ vài phút là hàng giờ rèn luyện, hàng đêm ngủ dậy với bàn tay tê cóng, là những buổi tập phải dừng lại vì nhịp tim vượt ngưỡng.

Khi sang Đức, thời tiết địa điểm thi đấu khoảng -20oC, còn nước chỉ khoảng 0-1oC. Phan Anh kể lại với nụ cười vừa run vì lạnh vừa tự hào: Ban đầu chỉ nghĩ “bơi cho biết mùi băng”, ai ngờ lại được giải. Nhưng điều khiến chàng trai này tự hào và bất ngờ nhất là khi nhìn bảng xếp hạng, Việt Nam đứng trong tốp 10. "Bơi không vì lấy thành tích hay trở nên khác biệt với người. Mà ở đó rèn được cho bản thân tôi nhiều điều, trong đó là sự học hỏi không ngừng, biết giữ bình tĩnh khi cơ thể hoảng loạn", Phan Anh cho biết. Ở quê nhà tại Hà Nội, Phan Anh vẫn giữ thói quen bơi ở sông Hồng đều đặn, là cách để anh trưởng thành, rèn kỷ luật, nuôi dưỡng sự can đảm. Để rồi anh giành loạt dấu mốc đáng nể: tốp 1 giải bơi sông Hồng (6,8km), tốp 1 lứa tuổi ở Lý Sơn Cross Island (5km), tốp 2 lứa tuổi ở SeaStar Nha Trang (10km), bơi biển tiếp sức 32km Catalina Channel (Mỹ)...

Giữa tuyết trắng châu Âu, hình ảnh HLV Nhung Bùi và học trò Nguyễn Phan Anh tựa vai động viên nhau trước mặt hồ giá buốt là biểu tượng đẹp của lòng dũng cảm và ý chí vượt giới hạn. Họ đã tạm gác lại kỳ nghỉ tết sum vầy, mang theo lá cờ đỏ sao vàng đến một nơi rất xa, để chứng minh rằng người Việt Nam có thể đứng vững ở những đấu trường khắc nghiệt nhất, nếu có đủ đam mê và tinh thần không lùi bước.

NGUYỄN ANH