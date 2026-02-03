Thiết lập vị thế của futsal Đông Nam Á

Futsal Đông Nam Á đang trải qua một giai đoạn bùng nổ, khẳng định vị thế đáng nể trên bản đồ châu lục. Tại vòng chung kết futsal châu Á 2026 đang diễn ra tại Indonesia, 3 đại diện của khu vực gồm Thái Lan, Việt Nam và Indonesia đã đồng loạt lọt vào tứ kết, tạo nên cột mốc lịch sử. Đây không chỉ là minh chứng cho sự tiến bộ chung mà còn nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của futsal Indonesia với bước nhảy vọt ấn tượng. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, futsal Việt Nam cũng đối mặt với những thuận lợi và thách thức riêng, góp phần vào bức tranh phát triển tổng thể của khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung.

Sự vươn lên nhanh chóng của futsal Indonesia chính là điểm sáng nổi bật nhất trong câu chuyện này. Chỉ vài năm trước, futsal Indonesia vẫn bị coi là “chiếu dưới” so với Thái Lan hay Việt Nam. Tuy nhiên, với chiến lược đầu tư bài bản, họ đã lột xác hoàn toàn. Trong 3 kỳ giải vô địch Đông Nam Á từ năm 2019 đến nay, Indonesia vào đến chung kết cả 3 lần, dù từng “trắng tay” ở 7 kỳ giải trước đó. Tại giải gần nhất năm 2024, Indonesia giành chức vô địch thứ 2 tính từ năm 2010 sau khi thắng Việt Nam trong trận chung kết. Một năm sau, tại SEA Games 33, họ “đè bẹp” Thái Lan đến 6-1 ngay trên sân khách.

Ở sân chơi châu Á năm nay, futsal Indonesia thể hiện sức mạnh vượt trội với lối chơi tấn công, tận dụng lợi thế sân nhà và sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khán giả. HLV Souto tự tin tuyên bố mục tiêu lần đầu vào bán kết châu Á, thậm chí tạo nên lịch sử. Sự phát triển này xuất phát từ việc nâng cấp giải quốc nội, thu hút tài năng trẻ và áp dụng công nghệ huấn luyện hiện đại. Xếp hạng FIFA của họ đã cải thiện đáng kể (vào tốp 30 thế giới), và việc đăng cai giải châu Á càng thúc đẩy đà thăng tiến. Indonesia không chỉ là “hiện tượng” mà đang trở thành biểu tượng cho sự chuyển mình của futsal Đông Nam Á, truyền cảm hứng cho các quốc gia lân cận đầu tư mạnh mẽ hơn.

Sự vươn lên ấy đặt futsal Đông Nam Á vào một vị thế hoàn toàn khác. Không còn là vùng “phụ cận” của châu Á, khu vực này giờ trở thành trung tâm mới của sự cạnh tranh. Thái Lan vẫn là cựu binh, với nhiều lần góp mặt tại World Cup; Việt Nam đã hai lần làm được điều tương tự; Indonesia đang gấp rút hoàn thiện để nối gót. Cả ba quốc gia này đều sở hữu giải vô địch quốc gia có hệ thống, đội tuyển trẻ hoạt động liên tục, và một thế hệ cầu thủ sinh sau năm 2000 đang định nghĩa lại chuẩn mực mới của futsal Đông Nam Á.

Trận tứ kết gặp Indonesia ngày 3-2 sẽ là màn kiểm chứng vị thế của futsal Việt Nam. Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy Việt Nam thường gặp khó khăn trước Indonesia, với chỉ 1 trận thắng trong 6 năm qua. Đội tuyển cũng đang trải qua quá trình trẻ hóa. Đội hình tại Asian Cup 2026 có đến 8/14 cầu thủ lần đầu dự giải châu lục, với độ tuổi trung bình chỉ 20-21. Tuy vậy, lợi thế của Việt Nam nằm ở khả năng tổ chức và triết lý chiến thuật. Cầu thủ Việt Nam có tính kỷ luật cao, lối chơi linh hoạt, và thích ứng nhanh với xu hướng futsal hiện đại.

YẾN PHƯƠNG