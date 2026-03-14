Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Tôi đã làm tất cả vì bóng đá nữ Việt Nam

Gần như dành trọn cả sự nghiệp để kết giao với bóng đá nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung nhìn lại hành trình đầy tâm huyết với nhiều cảm xúc. Với ông, điều quý giá nhất không chỉ là thành tích để đưa ông trở thành một trong những nhà cầm quân vĩ đại nhất của thể thao nước nhà, mà còn là tình cảm chân thành từ các học trò cùng niềm tin vào tương lai thế hệ kế cận.

PV Báo SGGP đã có cuộc trò chuyện với HLV Mai Đức Chung khi ông chính thức nói lời chia tay đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

* PHÓNG VIÊN: Ông đã dành phần lớn sự nghiệp cho bóng đá nữ Việt Nam. Nhìn lại chặng đường ấy, ông cảm nhận được những gì?

* HLV MAI ĐỨC CHUNG: Gần như cả cuộc đời tôi gắn bó với bóng đá Việt Nam, trong đó bóng đá nữ chiếm phần lớn thời gian và tâm huyết. Qua nhiều năm làm nghề, tôi nhận thấy các cầu thủ nữ luôn có tinh thần nỗ lực rất lớn, biết cách vượt qua và khắc phục mọi khó khăn để hướng tới thành công.

Bóng đá nữ vất vả về điều kiện kinh tế bởi thu nhập, chế độ lương thưởng hay nguồn lực của các CLB đều chưa tương xứng. Số lượng nhà tài trợ và mức đầu tư dành cho bóng đá nữ cũng còn hạn chế. Vì vậy, nguồn lực và lực lượng cầu thủ để lựa chọn cho đội tuyển quốc gia không nhiều như bóng đá nam. Đó là một thiệt thòi lớn đối với những người làm bóng đá nữ.

Các cầu thủ nữ phải đối mặt với chấn thương và nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng bằng ý chí, nghị lực và tình yêu với bóng đá, họ luôn vượt qua tất cả để mang về những thành tích đáng tự hào cho bóng đá nữ Việt Nam như hôm nay. Hành trình của tôi với bóng đá nữ gần như đã trọn vẹn, không còn điều gì phải hối tiếc.

* Ông và nhiều cầu thủ kỳ cựu sắp giải nghệ sẽ tạo ra khoảng trống lớn trong đội tuyển. Đội tuyển cần làm gì để thích nghi với giai đoạn chuyển giao này?

* Bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Vấn đề là chúng ta phải biết phát huy, nâng tầm và gia tăng giá trị của bóng đá nữ. Tôi nhớ lại những ngày đầu khi các lãnh đạo ở Trung tâm Tao Đàn (quận 1 trước đây) làm bóng đá nữ, hay những người đi trước như anh Hoàng Vĩnh Giang (Hà Nội) đã đặt rất nhiều tâm huyết cho sự phát triển của bộ môn này. Tôi vẫn nhớ mãi một câu các anh từng nói với tôi: bóng đá nữ Việt Nam sẽ đi dự World Cup trước bóng đá nam. Câu nói đó vừa là niềm tin, vừa là động lực để những người làm bóng đá nữ tiếp tục kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn.

Muốn bóng đá nữ phát triển bền vững, chúng ta phải biết chăm chút, nâng đỡ và đầu tư nhiều hơn nữa, đặc biệt là từ trong trường học và ở các địa phương. Ngoài ra, còn phải thêm nhiều hơn những dự án bóng đá cộng đồng về địa phương như mô hình FFAV đang làm…

Chỉ khi nền tảng ở tuyến cơ sở được xây dựng tốt, chúng ta mới có thể tạo ra nguồn cầu thủ dồi dào và hướng tới những thành tích cao hơn cho bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, sự phát triển ấy không thể mãi chỉ trông chờ vào nhà tài trợ hay nguồn lực từ Nhà nước, bởi trong điều kiện hiện nay, Nhà nước cũng không thể bao quát hết mọi thứ.

HLV Mai Đức Chung cùng các tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng ở vòng bảng SEA Games 33-2025. (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

* Người kế nhiệm ông chắc chắn sẽ chịu nhiều áp lực từ những thành công trước đây. Ông muốn gửi gắm điều gì để động viên, khuyến khích?

* Khi bắt đầu công tác huấn luyện cho đội bóng đá nữ, công việc thực sự rất khó khăn. Bản thân tôi cũng đã trải qua giai đoạn như vậy, nên hiểu rõ làm bóng đá nữ có nhiều vất vả. Nhưng mình đã chọn thì phải chấp nhận và cố gắng vượt qua.

Theo tôi, điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải có tình cảm chân thành với các cầu thủ. Khi có tình cảm và sự quan tâm thật sự, mình mới có thể chăm sóc các em tốt hơn, theo dõi đời sống sinh hoạt của các em, thậm chí quan tâm cả đến hoàn cảnh gia đình của từng cầu thủ. Chỉ khi đó, cầu thủ mới cảm nhận được sự quan tâm thực sự của HLV dành cho mình.

Bên cạnh đó, trong một tập thể phải xây dựng được sự gắn kết, đoàn kết và sự đồng lòng cao. Khi ra sân, HLV phải biết truyền lửa, phải bao quát diễn biến. Ngoài chuyên môn trên sân cỏ, người HLV còn phải làm rất nhiều việc khác như đối nội, đối ngoại, quản lý tập thể… Tôi nghĩ khi các em cảm nhận được điều đó, các em sẽ có thêm động lực để vượt qua khó khăn và nỗ lực nhiều hơn.

Còn về nhân sự hay những người kế nhiệm trong tương lai, tôi không thể nói cụ thể. VFF đã có phương án về nhân sự. Tôi chỉ chia sẻ rằng người có khả năng được chọn đã tham gia và theo sát đội tuyển trong các giải đấu SEA Games hay Asian Cup. Điều đó cho thấy sự chuẩn bị chu đáo cho tương lai của bóng đá nữ Việt Nam.

Tin liên quan HLV Mai Đức Chung một lần nữa thông báo chia tay đội tuyển Việt Nam

HỮU THÀNH thực hiện