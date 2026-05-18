Sân chơi phong trào thúc đẩy phát triển đỉnh cao

Khởi tranh trong hai ngày 16 và 17-5 tại TPHCM, Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 không chỉ mang đến một sân chơi chuyên nghiệp cho học sinh, sinh viên, mà còn trở thành bệ phóng thúc đẩy phát triển thể thao đỉnh cao.

Nhiều màn tranh tài hấp dẫn tại Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong bối cảnh thể thao học đường ngày càng được chú trọng tại TPHCM, bóng chuyền tiếp tục khẳng định vị thế là môn thể thao giàu sức hút. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những sân chơi mang tính chuyên nghiệp, có tổ chức chặt chẽ dành riêng cho đối tượng học sinh, sinh viên vẫn còn khá hạn chế.

Ông Dương Văn Hồ Vũ - Tổng Giám đốc Công ty Thiên Tân, người có nhiều đóng góp cho phong trào bóng chuyền tại TPHCM chia sẻ: “Đa phần học sinh, sinh viên tự lập đội để tham gia thi đấu ở những giải mang tính tự phát và không có quy mô. Thiếu hệ thống điều lệ chuẩn mực cũng như lực lượng trọng tài chuyên nghiệp, ban chuyên môn hỗ trợ, nên chỉ giao lưu vui là chính. Vì vậy, chúng tôi mong muốn xây dựng những giải đấu bài bản để các bạn có môi trường thi đấu đúng nghĩa, từ đó phát triển đam mê và tài năng”.

Nhận thấy “cơn khát” sân chơi thể thao chuyên nghiệp, ông Dương Văn Hồ Vũ đã ấp ủ và hiện thực hóa ý tưởng xây dựng một giải đấu mang tính bài bản dành cho giới trẻ. Từ khi ra đời vào năm 2022, Cúp bóng chuyền Thiên Tân đã từng bước tạo dựng uy tín, trở thành sân chơi quen thuộc và đáng tin cậy cho cộng đồng học sinh, sinh viên. Năm 2026, giải đấu đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ khi thu hút đến 36 đội tham dự, gồm 28 đội đến từ các trường đại học, cao đẳng và 8 đội ở bậc trung học phổ thông. Đáng chú ý, Ban tổ chức giải còn miễn hoàn toàn lệ phí tham dự cho các đội bóng, khẳng định mục tiêu cốt lõi là phát triển phong trào thay vì đặt nặng yếu tố thương mại. Ông Dương Văn Hồ Vũ nhấn mạnh: “Việc duy trì giải đấu qua nhiều năm không chỉ thúc đẩy phong trào phát triển bền vững, mà còn tạo dựng một sân chơi chất lượng để học sinh, sinh viên tự tin tỏa sáng. Chúng tôi mong muốn xây dựng giải thành một chương trình truyền thống hàng năm có quy mô, uy tín, góp sức cho nền bóng chuyền TPHCM phát triển mạnh mẽ hơn”.

Chính sự đầu tư nghiêm túc, từ khâu tổ chức, điều hành cho đến chuyên môn... đã giúp giải đấu tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp và chinh phục hoàn toàn niềm tin của các vận động viên trẻ. Bạn Nguyễn Quốc Quý (Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM), người đã có 4 mùa gắn bó với giải, chia sẻ: Môi trường áp lực và nhiệt huyết tại đây là cơ hội tuyệt vời để sinh viên rèn luyện bản lĩnh, nâng cao sức khỏe và mở rộng mạng lưới quan hệ.

Không chỉ là một giải đấu phong trào, Cúp bóng chuyền Thiên Tân còn dần trở thành “vườn ươm” tài năng cho thể thao thành phố, là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc đầu tư đúng hướng vào phong trào cơ sở. Nhiều vận động viên tài năng của bóng chuyền TPHCM từng góp mặt tại sân chơi này như: Đinh Văn Tú, Nguyễn Lâm Tới, Lê Đức Mạnh... Điều này cũng phù hợp với quan điểm lâu nay của giới chuyên môn: muốn đạt thành tích cao, trước hết phải có nền tảng phong trào vững mạnh.

Cúp bóng chuyền Thiên Tân đang dần trở thành sân chơi của tinh thần năng động, nhiệt huyết và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, các bạn học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng và THPT tại TPHCM. Từ những giải đấu phong trào, giấc mơ lớn đang được nhen nhóm, từng bước đưa bóng chuyền học đường TPHCM tiến gần hơn tới những đỉnh cao mới trong tương lai.

NGUYỄN ANH