“Của để dành” ở cự ly dài của điền kinh Việt Nam

Nhiều gương mặt trẻ tiếp tục thể hiện phong độ tốt từ giải vô địch quốc gia Marathon 2026 và họ đang được chờ đợi là những người tiếp bước đàn anh, đàn chị ở tương lai.

VĐV trẻ Lương Thị Khan là niềm hy vọng ở nội dung chạy dài của điền kinh Việt Nam. Ảnh: TPM

Trên đường chạy tại Nha Trang (Khánh Hòa) của giải vô địch quốc gia Marathon 2026 vừa qua, sự chú ý vẫn được dồn vào những gương mặt đã làm nên thương hiệu thành tích cho điền kinh Việt Nam như Hoàng Nguyên Thanh, Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Trung Cường, Nguyễn Thị Oanh, Lương Đức Phước…

Nhưng rõ ràng, người làm chuyên môn đã bắt đầu đi tìm những nhân tố trẻ để chuẩn bị cho nhiệm vụ dài hơi phía trước.

Thực tế, tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh vẫn bất khả chiến bại trong các nội dung của mình nhưng cô đã bước vào tuổi 31. Vì vậy, điền kinh Việt Nam phải tìm người kế cận Oanh trong tương lai gần. Hoàng Nguyên Thanh cũng đã ở tuổi 31 trong khi Nguyễn Văn Lai đã vào tuổi 40. Với chuyên môn điền kinh, tuổi tác sẽ là trở ngại để giành thành tích cao.

Trong giải đấu năm nay, 3 gương mặt dẫn đầu nội dung 10km nam trẻ nam lần lượt là Nguyễn Viết Ái, Giáp Huy Hoàng và Nguyễn Hoàng Thịnh. Với nội dung 5km trẻ nữ, các VĐV Lương Thị Khan, Nguyễn Thị Thanh Tuyền và Triệu Thị Bình về đích ở top 3, đặt dấu ấn của mình.

Đại diện ban chuyên môn Liên đoàn điền kinh xác nhận thực tế ngay tại giải đấu ở Nha Trang (Khánh Hòa): “Trong mỗi năm, chúng ta luôn có VĐV trẻ đạt được trình độ tốt. Tuy vậy, việc chọn nội dung phù hợp và phương thức huấn luyện để VĐV trẻ đó thành công khi đến độ chín chuyên môn cũng như ở tuổi trưởng thành phụ thuộc rất nhiều vào các đầu tư và huấn luyện tại mỗi địa phương”.

Nguyễn Viết Ái đang nổi lên là 1 trong những gương mặt nam trẻ triển vọng nhất của điền kinh Việt Nam ở nhóm cự ly dài.

Trong 2 năm liên tiếp 2025 và 2026, chàng trai người quê gốc Quảng Bình (cũ) (nay là Quảng Trị) này đã tiến bộ vượt bậc về thành tích. Cách đây 5 năm, Viết Ái bắt đầu được phát hiện khi thi đấu giải chạy ở cấp Trung học cơ sở tại địa phương. Từ đó, gương mặt trẻ này được đội điền kinh Biên Phòng tuyển chọn để đào tạo huấn luyện trở thành VĐV cự ly dài chuyên nghiệp.

VĐV điền kinh trẻ Nguyễn Viết Ái. Ảnh: TPM

Sau 5 năm, Nguyễn Viết Ái (19 tuổi) đã có các kết quả hơn cả sự kỳ vọng. Tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026, VĐV đã giành vị trí số 1 nội dung 10km nam trẻ với kết quả 31’42”. “Chúng tôi vẫn tập trung chuẩn bị chuyên môn cho Viết Ái. Trên hết, dù là người trẻ nhưng để thi đấu nội dung bền sức thì Viết Ái luôn phải tích lũy thể lực rất lớn”, HLV Nguyễn Tuấn Viết của đội điền kinh Biên Phòng đã trao đổi.

Một năm trước, 2 gương mặt Hoàng Thị Ngọc Anh và Nguyễn Khánh Linh là những người về đích nhanh nhất cự ly 5km nữ trẻ tại giải vô địch quốc gia Marathon 2025. Hiện tại, họ đã được tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Năm nay, Lương Thị Khan là nhà vô địch nội dung 5km trẻ của giải đấu. Với người làm chuyên môn, chân chạy người Lạng Sơn này là VĐV có tiềm năng, đủ khả năng bứt phát trong tương lai. Một năm trước, Lương Thị Khan từng giành HCV nội dung 3.000m nữ tại giải điền kinh vô địch trẻ U18 Đông Nam Á 2025. “Lương Thị Khan có tố chất đối với chạy bền. Chúng tôi rất kỳ vọng VĐV sẽ phát triển được về chuyên môn khi trưởng thành”, nguyên phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên đã trao đổi.

Với mỗi VĐV trẻ, từ những cuộc đấu có giá trị ở cấp độ quốc gia, họ sẽ được trưởng thành hơn. Từ đấy, VĐV sẽ phát triển tốt để đạt đúng kỳ vọng là “của để dành” mà điền kinh Việt Nam chuẩn bị cho những kết hoạch phát triển dài hơi.

Vừa qua, VĐV Lê Thị Lam của điền kinh Hà Tĩnh đã về nhất nội dung bán marathon - 21km nữ tại giải đấu ở Nha Trang (Khánh Hòa). Lê Thị Lam đang ở độ tuổi trẻ, 21 tuổi và là 1 trong những niềm hy vọng giành thành tích cao của điền kinh Việt Nam. Năm nay, cô được tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam tập huấn ở Đà Nẵng.

MINH CHIẾN