Lê Văn Hương vô địch nội dung 42km giải chạy “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026

VĐV Lê Văn Hương đã có chiến thắng tại nội dung marathon - 42km nam ở giải năm nay. Ảnh: BTC

Hơn 3.000 VĐV đã tham dự giải chạy “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 tổ chức sáng ngày 2-5 trên cung đường thi đấu xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh, đi qua các tuyến phố của Nghệ An như Trường Thi, Lê Nin và trải dài trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Năm ngoái, giải đã diễn ra 3 cự ly. Tuy nhiên năm nay, cuộc tranh tài tạo ra sự sôi nổi hấp dẫn khi VĐV được góp mặt 5 cự ly gồm 800m (family run), 5km, 10km, bán marathon – 21km và marathon – 42km. Riêng tại nội dung bán marathon – 21km và marathon – 42km đã có các pacer (người dẫn tốc) đồng hành.

Đường chạy marathon – 42km được người hâm mộ chú ý và tập trung cổ vũ. Trong giải năm nay, VĐV Lê Văn Hương của chủ nhà Nghệ An đã về đích đầu tiên với thành tích 5 giờ 30 phút 17 giây. Về thứ nhì là Nguyễn Mai Trung (5 giờ 41 phút 14 giây).

Đây là kết quả khích lệ cho cá nhân Lê Văn Hương bởi năm ngoái tại cự ly bán marathon – 21km, nam VĐV này cũng chạm đích đầu tiên. Trong 2 năm liên tiếp tại giải chạy “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc”, Lê Văn Hương đều có ngôi vô địch giá trị. Giới chuyên môn điền kinh đánh giá Lê Văn Hương là một trong những VĐV có nghị lực và nỗ lực cải thiện thành tích chuyên môn. Năm nay, Lê Văn Hương bước vào tuổi 24. Dẫu vậy, chân chạy người Nghệ An đã có gần 10 năm tập luyện, thi đấu điền kinh chạy dài chuyên nghiệp. Hiện tại, Lê Văn Hương thường xuyên tham dự các giải marathon tại Việt Nam để cải thiện các thông số chuyên môn. Sở trường của chân chạy này là cự ly bán marathon – 21km.

Cùng tại sáng thi đấu 1-5, về nhất nội dung marathon – 42km nữ là VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hiền với kết quả 6 giờ 11 phút 39 giây. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng xác định các nhà vô địch của nội dung 5km, 10km, bán marathon – 21km ở giải năm nay.

Ban tổ chức tin tưởng giải chạy đã diễn ra hấp dẫn tại Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh – có ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc. Đây không chỉ là một hoạt động thể thao đơn thuần còn là dịp để từng cán bộ, chiến sĩ và người dân thể hiện lòng tri ân, sự tôn kính đối với Bác Hồ. Thông qua mỗi bước chạy trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, giải chạy mong muốn khơi dậy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người một cách thiết thực và lan tỏa hơn trong đời sống.

Thông qua giải, Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam mong muốn lan tỏa thông điệp về rèn luyện thể chất gắn với rèn luyện ý chí, bản lĩnh của chiến sĩ Công an Nhân dân và khuyến khích phong trào thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân.

MINH CHIẾN