Gần 2.000 người tham gia Ngày chạy Olympic – Vì an ninh Tổ quốc năm 2025

Bộ Công an đã tổ chức Ngày chạy Olympic – Vì an ninh Tổ quốc năm 2025 trong sáng 27-3 và thu hút đông đảo người tham dự.

Gần 2.000 người đã tham gia Ngày chạy Olympic - Vì an ninh Tổ quốc năm 2025. Ảnh: MINH MINH

Sáng 27-3 tại khu vực hồ Thiền Quang (Hà Nội), Bộ Công an đã tổ chức Ngày chạy Olympic – Vì an ninh Tổ quốc năm 2025. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, thượng tướng Trần Quốc Tỏ đánh giá: “Đây là 1 trong những hoạt động rèn luyện thân thể và nâng cao thể chất cho mọi cùng cũng như các cán bộ, chiến sỹ, lao động hợp đồng, học viên các trường Công an Nhân dân tham gia hưởng ứng. Việc chạy bộ nâng cao sức khỏe là hoạt động có giá trị rất lớn về tinh thần và thể chất...”.

Cũng trong Ngày chạy Olympic – Vì an ninh Tổ quốc năm 2025, lãnh đạo Bộ Công an đã tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cùng cán bộ Cục TDTT Việt Nam nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thể thao Việt Nam 27-3.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Ở chương trình của Ngày chạy Olympic – Vì an ninh Tổ quốc 2025, đã có gần 2.000 người là các lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ, lao động hợp đồng, học viên các trường Công an Nhân dân và 50 đội tham dự nội dung tiếp sức đăng ký tham gia. Ban tổ chức cho biết thành viên của 58 đơn vị Công an Nhân dân đã tham gia ngày chạy.

Sau chương trình chạy đồng hành, 50 đội đã tham gia thi đấu chạy tiếp sức với lộ trình 4,8km (tương đương 4 vòng hồ Thiền Quang). Kết thúc chương trình chạy tiếp sức, các cá nhân, tập thể đạt được kết quả tốt nhất đã được khen thưởng.

MINH CHIẾN