Điền kinh Việt Nam gặp cú sốc khi “trượt” HCV cự ly 800m nữ

Chúng ta đã góp mặt 2 chân chạy tốt nhất là Bùi Thị Ngân và Nguyễn Thị Thu Hà ở cự ly 800m nữ vậy nhưng không không thể về nhất giành HCV.

Nguyễn Thị Thu Hà không thể giành HCV như từng có ngôi vô địch tại SEA Games 32-2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điền kinh Việt Nam đã thống trị đường chạy 800m nữ trong nhiều kỳ SEA Games gần đây. Đặc biệt tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, 2 tuyển thủ Bùi Thị Ngân và Nguyễn Thị Thu Hà đã vượt qua các đối thủ để về đích

Tuy nhiên tại đường chạy ở SEA Games 33-2025, thành công đã không tới với tổ cự ly 800m nữ của điền kinh Việt Nam. Ngay khi khởi đầu, Bùi Thị Ngân đã vượt lên dẫn đầu. Tuy nhiên, chiến thuật của 2 tuyển thủ đội tuyển điền kinh Việt Nam nhanh chóng bị các đối thủ Philippines kèm chặt khiến cho không thể bứt lên hoàn toàn. Dù Nguyễn Thị Thu Hà tập trung tăng tốc vào đoạn cuối đưa ra nước rút nhanh nhất nhưng cô không giành được tấm HCV do chỉ về đích thứ nhì.

Kết quả thi đấu của Nguyễn Thị Thu Hà là: 2’10”03 trong khi Bùi Thị Ngân đạt thông số 2’10”06 để có tấm HCĐ. Vô địch là Cesar Marjorie (Philippines, 2'10"02).

Việc để mất HCV tại nội dung 800m nữ là bất ngờ lớn với đội tuyển điền kinh Việt Nam bởi chúng ta tin tưởng gần như nắm chắc cơ hội thành công ở nội dung này. Tuy nhiên, kết quả thi đấu thực tế đã cho thấy mọi dự đoán đều vẫn có thể xảy ra bất ngờ.

Trong khi đó, đường chạy chung kết 800m nam có sự góp mặt của Lương Đức Phước. Tuy nhiên, tuyển thủ của điền kinh Việt Nam không thể chiếm lĩnh đường chạy để có huy chương mà chỉ về đích vị trí hạng 5 (1’51”04). Ngôi vô địch lần này thuộc về gương mặt quen thuộc của Thái Lan là Atkinson Joshua Robert (Thái Lan, 1’48”80).

VĐV tiếp sức 4x100m nữ của Việt Nam đã giành HCB. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Trong ngày thi đấu, điền kinh Việt Nam đã tìm cơ hội tranh ngôi vô địch nội dung tiếp sức 4x100m nữ. Đội hình thi đấu của điền kinh Việt Nam gồm Phùng Thị Huệ, Hà Thị Thu, Lê Thị Cẩm Tú, Kha Thanh Trúc đã nỗ lực thi đấu nhưng chỉ về nhì khi thua sít sao trước đội tiếp sức 4x100m nữ Thái Lan. Kết quả thi đấu của đội Việt Nam là: 43”91 còn đội Thái Lan có thành tích 43”88.

Điền kinh Việt Nam cũng không giành được huy chương tại nội dung nhảy xa nam. Tuyển thủ Phạm Văn Nghĩa có vị trí hạng 4 (7m49) còn Trần Văn Diệp có hạng 7 (7m38).

MINH CHIẾN