Nguyễn Trung Cường bảo vệ thành công HCV 3.000m chướng ngại vật nam tại SEA Games 33

Nguyễn Trung Cường đã có ngôi vô địch SEA Games 33-2025 nội dung 3.000m chướng ngại vật. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại chung kết cự ly 3.000m chướng ngại vật nam ở SEA Games 33-2025, Nguyễn Trung Cường đã cạnh tranh thành tích trước các đối thủ của THái Lan, Indonesia, Philippines.

Trung Cường là người từng giành tấm HCV nội dung này tại kỳ SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Vì thế, nam tuyển thủ người Hà Tĩnh tự tin đủ khả năng tranh chấp ngôi vô địch ở cuộc đấu lần này. Vì thế ngay khi xuất phát, Trung Cường đã vượt lên dẫn đầu mà không cho đối thủ có sự áp sát phía sau. Nam tuyển thủ của Việt Nam đã về đích đầu tiên với thời gian: 8’55”32. Về nhì là VĐV Sukarya Pandu (Indonesia) với kết quả 8’57”13.

Như vậy, Nguyễn Trung Cường đã bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 3.000m chướng ngại vật nam tại kỳ Đại hội lần này. Hai năm trước, trong 12 tấm HCV của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32-2023, HCV ở nội dung 3.000m chướng ngại vật của Nguyễn Trung Cường là kết quả cá nhân nam vô địch duy nhất mà chúng ta có. Các ngôi vô địch cá nhân còn lại đều thuộc về các tuyển thủ nữ.

Tấm HCV của Nguyễn Trung Cường trở thành HCV thứ 7 của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Trước khi sang Thái Lan thi đấu, nam tuyển thủ này từng tham dự giải điền kinh vô địch châu Á 2025 ở Hàn Quốc và giành được thông số 8’38”25. Kết quả đã được công nhận là kỷ lục quốc gia ở nội dung này.

Tại nội dung này ở SEA Games 33-2025, Lê Tiến Long chỉ có thành tích đứng hạng 4 với thông số 8’49”40.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)