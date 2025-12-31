Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Nguyên Thanh tham dự giải bán marathon quốc tế năm mới 2026

Các gương mặt hàng đầu của chạy đường dài, bán marathon Việt Nam đều đăng ký tham dự giải bán marathon quốc tế năm mới 2026 sẽ khởi tranh ngày 1-1-2026.

Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu giải bán marathon quốc tế 2026 vào ngày 1-1-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Năm nay, chúng tôi vẫn tiếp tục đề cao nâng cao chuyên môn và các nội dung thi đấu đều được kiểm tra kỹ về đường chạy. Sự có mặt của nhiều VĐV nổi tiếng của điền kinh Việt Nam trong hệ chuyên nghiệp sẽ là giúp giải đấu nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã thông tin về giải đấu trong ngày 31-12.

Năm nay, các VĐV sẽ thi đấu 2 hệ gồm chuyên nghiệp và phong trào với các nhóm cự ly 21km, 10km và 5km dành cho nam, nữ. Ngoài ra, giải còn có nội dung đồng đội và gia đình qua đó thu hút hơn 7.000 VĐV đã đăng ký dự tranh.

Đường chạy của giải đấu được đo đảm bảo tiêu chuẩn của Liên đoàn điền kinh Việt Nam. Đây là giải thường niên, thuộc hệ thống chính thức của Liên đoàn điền kinh Việt Nam, đồng nghĩa VĐV đạt thành tích sẽ được công nhận là kỷ lục quốc gia (nếu vượt kỷ lục).

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh và Hoàng Nguyên Thanh sẽ tham dự các cự ly bán marathon 21km nam, nữ tại giải. Ngoài ra, gương mặt vừa giành HCĐ marathon SEA Games 33-2025 là Bùi Thị Thu Hà cũng thi đấu. Các tuyển thủ quốc gia như Đoàn Thu Hằng, Lương Đức Phước, Hoàng Thị Ngọc Anh, Nguyễn Trung Cường, Lê Tiến Long… vừa thi đấu SEA Games 33-2025 mới đây sẽ thi đấu ở giải này. Tuyển thủ Bùi Thị Thu Hà cho biết: “Tôi đã được Ban huấn luyện chuẩn bị kế hoạch cho giải đấu này và sau SEA Games 33-2025, tôi đang có sự chuẩn bị để bước vào thi đấu với nỗ lực giành kết quả tốt nhất”.

Các tuyển thủ quốc gia của điền kinh Việt Nam sẽ tham dự ở nhiều nội dung tại giải. Ảnh: MINH CHIẾN

Liên đoàn điền kinh Việt Nam và Ban tổ chức giải sẽ trao thưởng 50 triệu đồng dành cho các VĐV phá kỷ lục quốc gia từ thành tích thi đấu ở giải này. Tổng thưởng giải đấu là gần 600 triệu đồng, trong đó mỗi ngôi vô địch bán marathon 21km nam, nữ sẽ có thưởng 30 triệu đồng/giải.

Ban tổ chức giải đang tiến hành chuẩn hóa về tổ chức giải, đồng thời sẽ mời đại diện Liên đoàn điền kinh châu Á giám sát thi đấu qua đó hướng đến sẽ là một trong những giải được đạt chuẩn của châu Á trong tương lai tới đây. Các cự ly sẽ bắt đầu vào rạng sáng ngày 1-1-2026 với cung đường thi đấu quanh thủ đô Hà Nội.

MINH CHIẾN