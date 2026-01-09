Các nhà vô địch SEA Games 33 tiếp tục là VĐV chủ lực của đội tuyển điền kinh Việt Nam trong năm 2026

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam và các tuyển thủ chính thức trở lại tập luyện, hướng đến mục tiêu quan trọng ASIAD 20 của năm 2026.

VĐV trẻ Tạ Ngọc Tưởng tiếp tục tập huấn đội tuyển điền kinh Việt Nam năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đã rà soát lực lượng sau SEA Games 33-2025. Tại thời điểm tập huấn của giai đoạn đầu tiên năm 2026, chúng tôi tiếp tục chuẩn bị chuyên môn cho các gương mặt đã thi đấu đạt kết quả tại Thái Lan vừa qua. Nhiều gương mặt trẻ đã đạt phong độ tốt tiếp tục là thành viên đội tuyển quốc gia năm nay. Ngoài ra, các VĐV đã đạt HCV tại SEA Games 33-2205 tiếp tục tập huấn chuyên môn. Năm nay, đội tuyển điền kinh có nhiều nhiệm vụ quốc tế, trong đó ASIAD 20 là đấu trường trọng điểm”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao đổi.

Thành viên của đội tuyển điền kinh Việt Nam năm 2026 chính thức ra sân tập luyện từ ngày 5-1. Các gương mặt quen thuộc giành thành tích tại SEA Games 33-2025 như Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Thị Cẩm Tú, Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Oanh, Hồ Trọng Mạnh Hùng, Bùi Thị Kim Anh, Bùi Thị Loan, Nguyễn Trung Cường, Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc, Hà Thị Thu, Bùi Thị Ngân, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Loan… tiếp tục là VĐV tập huấn trong năm 2026.

Từng tổ nội dung bắt đầu chương trình chuyên môn dành cho VĐV của mình. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam còn thực hiện báo cáo kế hoạch tập luyện, thi đấu chuyên môn năm 2026 trực tiếp với lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam thời gian tới. Đây sẽ là buổi báo cáo chi tiết để cấp quản lý nắm bắt kế hoạch do các nội dung xây dựng để đề ra chỉ tiêu thi đấu trong năm 2026.

Quan điểm xây dựng lực lượng tập huấn năm 2026 của điền kinh Việt Nam là chọn con người phù hợp, không dàn trải tuy nhiên vẫn phải đảm bảo được tính kế thừa trong từng nội dung. Nghĩa là, các nội dung sẽ có sự đan xen giữa VĐV kinh nghiệm đã thành danh với VĐV trẻ để tìm thêm những người nối tiếp trong các giai đoạn.

Ba năm trước, đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu ASIAD 19 nhưng không giành được huy chương. Sau 3 năm, chúng ta sẽ hướng đến mục tiêu cụ thể là phấn đấu giành được HCV tại ASIAD 20 ở Nhật Bản.

Nguyễn Thị Oanh vẫn là gương mặt được kỳ vọng tiếp tục đạt phong độ cao ở năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kết quả thi đấu SEA Games 33-2025 được xem là bước đệm của sự chuẩn bị cho ASIAD 20. “Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tính toán các nội dung trọng điểm, đánh giá cơ hội tranh chấp tại ASIAD 20 ở một số nội dung từ đó chúng tôi sẽ đầu tư tập huấn tập trung nhất”, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm.

Năm nay, đội tuyển điền kinh Việt Nam có 2 chuyên gia là ông Simeonov (nội dung 400m nam) và ông Valerii (nội dung 400m nữ). Mỗi chuyên gia có nhiệm vụ chuyên môn huấn luyện theo phân công của Ban huấn luyện để tập trung chuyên biệt với từng đối tượng VĐV. Kết quả thi đấu và chất lượng VĐV sau quá trình huấn luyện sẽ phản ánh rõ nhất công tác của từng chuyên gia.

“Bây giờ mới là giai đoạn đầu tiên bước vào thời điểm khởi động, tích lũy của VĐV. Từng chu kỳ huấn luyện sẽ có sự điều chỉnh đảm bảo khối lượng vận động của VĐV”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội) cho biết.

Theo tìm hiểu, dự kiến đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ cử lực lượng thi đấu giải đầu tiên năm 2025 là vô địch điền kinh trong nhà châu Á 2026 ở Trung Quốc từ ngày 6-2 tới 8-2.

MINH CHIẾN