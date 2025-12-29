Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ điều chỉnh lại chuyên môn cho nội dung marathon

Bùi Thị Thu Hà là gương mặt duy nhất của marathon Việt Nam giành được huy chương tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa là 2 trong số 3 gương mặt của tổ marathon thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam đã thi đấu SEA Games 33-2025 vừa qua. Khép lại chương trình tranh tài, từng tuyển thủ không đạt thành tích huy chương. Khép lại kỳ SEA Games 33-2025 với kết quả không như mong muốn, Nguyên Thanh và Ngọc Hoa sẽ trở lại năm mới 2026 bằng cuộc tranh tài việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” 2026 được tổ chức tại Đồng Nai vào ngày 4-1-2026 sắp tới.

Nhìn lại chuyên môn và kết quả marathon ở SEA Games 33-2025, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đã phân tích, báo cáo chuyên môn trước lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam vừa qua. Từng cá nhân góp mặt ở Thái Lan gồm Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa và Bùi Thị Thu Hà nỗ lực với khả năng của mình. Tuy nhiên, chúng ta chỉ đạt 1 HCĐ nội dung nữ của gương mặt trẻ Bùi Thị Thu Hà. Trước khi lên đường, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam dự báo cơ hội đạt huy chương với VĐV marathon nam, nữ Việt Nam là khả quan. Theo chuyên môn, các tuyển thủ Việt Nam chưa vội kỳ vọng chạm tay vào tấm HCV trên đất Thái nhưng tất cả tin khả năng và đủ cơ sở để giành được huy chương.

Với đặc thù là môn thi đấu cần chuẩn bị dài hơi và tuyển thủ được lựa chọn phải đảm bảo tốt các điều kiện chuyên môn thông qua kinh nghiệm, thành tích thi đấu, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam lên các phương án lực lượng marathon nam, nữ cho kỳ SEA Games 33-2025 thận trọng nhất. Dẫu thế, việc chỉ đạt được 1 HCĐ là kết quả chưa phản ánh đúng năng lực của marathon Việt Nam.

Tuyển thủ Hoàng Nguyên Thanh vẫn là chân chạy marathon số 1 Việt Nam. Tại đấu trường SEA Games, Nguyên Thanh đã có HCV SEA Games 31 và HCĐ SEA Games 32. Trong khi đó, Hoàng Thị Ngọc Hoa từng giành được HCĐ tại SEA Games 31. Ở SEA Games 33-2025, cô không hoàn thành quãng đường thi đấu và bỏ cuộc vì sức khỏe.

Trước đó, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng từng cho biết: “Kết quả thi đấu, chuyên môn của VĐV marathon tại giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài là một trong những cơ sở quan trọng để chọn tuyển thủ tham dự nội dung marathon của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Những VĐV vô địch như Nguyên Thanh, Ngọc Hoa đã có suất tham dự SEA Games 33-2025. Ngoài ra, Ban huấn luyện đánh giá chuyên môn một số gương mặt trẻ đủ tiềm năng, từ đó chọn lựa vào thi đấu phù hợp theo yêu cầu”.

Hoàng Nguyên Thanh thi đấu tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DP

Sau SEA Games 33-2025, nội dung marathon của điền kinh Việt Nam phải tính toán lại những kế hoạch chuyên môn mới. Chúng ta có 2 năm chuẩn bị để nhằm trở lại SEA Games 34 năm 2027 ở Malaysia với cơ hội tốt hơn. Hiện tại, Hoàng Nguyên Thanh bước vào tuổi 30 còn Hoàng Thị Ngọc Hoa mới ở tuổi 25 trong khi Bùi Thị Thu Hà 22 tuổi. Họ là những người thi đấu đạt thành tích hàng đầu nội dung marathon trên các đường chạy trong nước.

Hai năm trước, tuyển thủ Lê Thị Tuyết và Nguyễn Thị Ninh là VĐV tham dự marathon nữ SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Lê Thị Tuyết đã giành HCB khi đó. Cô không tham dự marathon tại SEA Games 33-2025 mà thi đấu cự ly 5.000m, 10.000m trong sân để giành 2 HCB. Với Nguyễn Thị Ninh, tuyển thủ này giải nghệ không theo sự nghiệp VĐV thành tích cao từ sau SEA Games 32-2023 dù mới 20 tuổi. Cũng sau SEA Games 32-2023, marathon Việt Nam từng rút kinh nghiệm đáng kể sau kết quả thi đấu.

Tại SEA Games 33-2025, môn marathon thi đấu vào buổi chiều tối. Hoàng Nguyên Thanh đạt kết quả 2 giờ 28 phút 15 giây, đứng hạng 4 nội dung nam. VĐV Bùi Thị Thu Hà đạt 2 giờ 54 phút 40 giây, đứng hạng 3 nội dung nữ.

MINH CHIẾN