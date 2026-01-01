Tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Phúc phẫu thuật chấn thương đầu gối sau SEA Games 33

Nguyễn Thị Thanh Phúc đã được tiến hành mổ để chữa trị chấn thương tại quê nhà sau khi trở về từ SEA Games 33-2025.

Nguyễn Thị Thanh Phúc đã phẫu thuật chấn thương sau SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 31-12-2025, ca phẫu thuật chữa trị chấn thương tổn thương sụn chêm đầu gối phải của Nguyễn Thị Thanh Phúc đã được thực hiện tại quê nhà Đà Nẵng. Sau ca phẫu thuật, tuyển thủ này chia sẻ những hình ảnh mới nhất trên trang mạng xã hội facebook cá nhân đồng thời cho thấy sức khỏe đã ổn định.

Năm nay, tuyển thủ này đã có cơ hội giành huy chương nội dung đi bộ 20km nữ môn điền kinh tại SEA Games 33-2025. Tuy nhiên trong quá trình thi đấu ở Thái Lan, Thanh Phúc cho biết đã tái phát chấn thương nên không đạt được thể lực tốt nhất. Vì vậy cô, không giành được huy chương SEA Games 33-2025. Nguyễn Thị Thanh Phúc đã bỏ cuộc, nên không có thành tích thi đấu chung cuộc ở nội dung tại SEA Games 33-2025.

Sau thi đấu tại Thái Lan, tuyển thủ từng chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân với những lời bày tỏ xúc động. Trong đó, Thanh Phúc trải lòng rằng: “Tôi buồn, tôi tiếc nuối và tôi day dứt. Không phải vì thành tích, mà vì đã chưa thể đáp lại trọn vẹn niềm tin và sự kỳ vọng của những người luôn ở phía sau tôi…”.

Ở SEA Games 33-2025, Nguyễn Thị Thanh Phúc là VĐV lớn tuổi nhất trong thành phần 50 tuyển thủ tranh tài tại Thái Lan của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Năm nay, cô đã 35 tuổi. Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, Nguyễn Thị Thanh Phúc đã vô địch đi bộ 20km nữ tại giải điền kinh vô địch quốc gia. Ngoài ra, tuyển thủ từng giành HCV tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Trong các kết quả chuyên môn của mình, ngoài những tấm huy chương SEA Games, Thanh Phúc từng đạt dấu ấn là giành suất chính thức thi đấu Olympic London (Anh) 2012.

Ở giải vô địch quốc gia 2025, cô từng bày tỏ rằng mình vẫn hướng tới những cột mốc thành tích trong thi đấu đi bộ 20km nữ tại trong nước. Đặc biệt, Thanh Phúc sẽ đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Sau khi phẫu thuật, tuyển thủ sẽ cần thời gian hồi phục cũng như thời gian vận động trở lại. Chính vì vậy, mọi giải đấu sẽ được Thanh Phúc tính toán phù hợp khi sức khỏe cho phép có thể trở lại thi đấu chính thức.

Vào lúc này, cô đang giữ kỷ lục 19 lần vô địch đi bộ 20km nữ tại giải điền kinh vô địch quốc gia. Nếu thành công ở Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Thanh Phúc sẽ có lần thứ 20 đứng trên bục nhận huy chương cao nhất của nội dung này.

MINH CHIẾN