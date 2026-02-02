VĐV vô địch nhảy cao Bùi Thị Kim Anh thi đấu giải vô địch điền kinh châu Á trong nhà 2026

Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo sẽ thi đấu giải vô địch trong nhà châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam quyết định cử Bùi Thị Kim Thanh tham dự giải vô địch điền kinh châu Á trong nhà 2026. Nữ tuyển thủ đã trở lại tập luyện chuyên môn từ sau SEA Games 33-2025. Cô cho biết: “Tôi vẫn giữ nhịp độ tập luyện theo giáo án của HLV đề ra. Việc đã có HCV tại SEA Games 33-2025 tại Thái Lan là sự khích lệ tinh thần rất lớn cho tôi. Tôi rất tập trung để giữ vững và cải thiện thêm thành tích”.

Đại diện Ban huấn luyện tổ nhảy cao nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam không chia sẻ nhiều về sự chuẩn bị lúc này bởi muốn đảm bảo cho Kim Anh không bị áp lực.

Đây là lần đầu tiên Bùi Thị Kim Anh được tham dự giải vô địch điền kinh châu Á trong nhà. Ở SEA Games 33-2025, cô đạt kết quả 1m86 để vô địch nội dung nhảy cao nữ. Tại Thái Lan lúc đó, Bùi Thị Kim Anh cho biết đây là kết quả tốt nhất trong sự nghiệp của mình. Tại các lần thi đấu trong nước trước khi tham dự SEA Games 33-2025, Bùi Thị Kim Thanh đều không vượt qua các mức xà trên 1m80.

“Thi đấu trong nhà sẽ có điều khác với thi đấu ngoài trời. Tuy nhiên về cơ bản, VĐV vẫn cần giữ được tâm lý và ổn định chuyên môn thì sẽ cơ hội đạt được mức xà tốt vẫn hoàn toàn triển vọng”, đại diện tổ nội dung nhảy cao nữ đã bày tỏ. Ngay sau SEA Games 33-2025, Bùi Thị Kim Anh không nghỉ ngơi dài mà trở lại tập luyện nối tiếp chuyên môn cho đến lúc này.

Cách đây 2 năm, ngôi vô địch nội dung nhảy cao nữ tại giải điền kinh châu Á trong nhà 2024 thuộc về tuyển thủ Yelizaveta Matveyeva (Kazakhstan) với thành tích 1m86. Đây là thông số mà Kim Anh đã đạt được tại Thái Lan cuối năm ngoái. HLV Vũ Thị Mỹ Hạnh của đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết tuyển thủ Kim Anh sẽ được tập trung giữ tinh thần tốt nhất để thi đấu tại giải này.

Cùng trong giải đấu, gương mặt trẻ Dương Thị Thảo cũng sẽ góp mặt nội dung nhảy cao nữ. Tại SEA Games 33-2025, tuyển thủ này chỉ đạt tấm HCĐ. Sau khi được rút kinh nghiệm, Dương Thị Thảo đang tập luyện để lấy phong độ tốt nhất ở giải vô địch điền kinh châu Á trong nhà 2026. Đây cũng là lần đầu tiên Dương Thị Thảo được tham dự giải đấu trên.

Hiện tại, Kim Anh và Dương Thị Thảo là 2 VĐV trẻ triển vọng nhất nội dung nhảy cao nữ mà đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tập huấn. Từ giải vô địch điền kinh châu Á trong nhà 20206, Ban huấn luyện sẽ xem là cuộc kiểm tra trực tiếp để đánh giá cơ hội có thể tranh chấp thành tích ASIAD 20 vào tháng 9 như thế nào. Chỉ số thành tích đạt HCV nội dung nhảy cao nữ tại ASIAD (tính theo thành tích ASIAD 19) đang là 1m86.

MINH CHIẾN