Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Trung Cường không được tính thành tích Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Tuyển thủ điền kinh quốc gia Nguyễn Trung Cường sẽ không được tính thành tích tại các giải điền kinh quốc gia trong năm nay.

Tuyển thủ Nguyễn Trung Cường sẽ thi đấu cho đơn vị Quân đội từ năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhà vô địch SEA Games 33-2025 Nguyễn Trung Cường sẽ chỉ được thi đấu kiểm tra thành tích tại các giải điền kinh thuộc hệ thống quốc gia năm nay. Cùng với đó, kết quả của Nguyễn Trung Cường tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 để kiểm tra chuyên môn, không được tính huy chương (nếu giành được) cho đơn vị chủ quản.

Mới đây, Nguyễn Trung Cường chính thức rời đơn vị cũ là Hà Tĩnh để gia nhập đội điền kinh Quân đội. Hợp đồng của Nguyễn Trung Cường với đơn vị Quân đội được thực hiện sau ngày 1-1-2026.

Theo quy định, các VĐV thực hiện chuyển nhượng đến đơn vị mới theo hợp đồng ký sau ngày 1-1-2026 sẽ không được tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Điều này được Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Marathon 2026 tuân thủ theo Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 do Bộ VH-TT-DL ban hành, với nội dung về điều kiện để VĐV được tham dự là: “VĐV được quyền đăng ký thi đấu cho địa phương, ngành khi có một trong các điều kiện sau: Có hợp đồng sử dụng VĐV hoặc hợp đồng chuyển nhượng VĐV hợp pháp được ký kết trước ngày 1-1-2026 (01 bản sao có công chứng của Hợp đồng này phải được gửi kèm theo Đăng ký chính thức cho Ban Tổ chức Đại hội). Đối với các môn mà Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia đã ban hành Quy chế chuyển nhượng thực hiện theo Quy chế chuyển nhượng VĐV”.

Không riêng ở giải vô địch quốc gia Marathon 2026, chương trình thi đấu môn điền kinh của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra tại TPHCM trong tháng 12 cũng áp dụng quy định trên.

Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã có quy định giới hạn 24 tháng đối với những hợp đồng chuyển nhượng VĐV từ nơi cũ tới nơi mới được thực hiện từ năm 2016. Đây là 1 trong những quy định để tránh việc chuyển nhượng, đi đêm trái quy định của các đơn vị và VĐV.

Tuy vậy từ năm 2025, việc ràng buộc về thời gian 24 tháng sẽ được Liên đoàn điền kinh Việt Nam xem xét kỹ đối với từng trường hợp chuyển nhượng. Thời gian có thể giảm xuống 6 tháng hoặc 12 tháng nếu các trường hợp VĐV đã kết thúc hợp đồng với đơn vị cũ, không còn ràng buộc.

VĐV Nguyễn Trung Cường đã giành HCV 3000m chướng ngại vật nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Trung Cường là VĐV được trưởng thành từ điền kinh Hà Tĩnh. Nam tuyển thủ quốc gia này đã giành HCV tại nội dung 3.000m chướng ngại vật ở SEA Games 32-2023 và SEA Games 33-2025. Nguyễn Trung Cường đang là 1 trong những VĐV hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á ở nội dung trên. Ngoài ra, tuyển thủ còn có sở trường thi đấu nội dung 5.000m, 10.000m và bán marathon – 21km.

Tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026 sẽ thi đấu tại Nha Trang (Khánh Hòa) vào ngày 29-3 tới đây, Nguyễn Trung Cường được đơn vị Quân đội đăng ký thi đấu nội dung bán marathon – 21km.

Điền kinh Hà Tĩnh cũng chia tay tuyển thủ quốc gia Lê Ngọc Phúc từ đầu năm 2026. Tuyển thủ của nội dung 400m nam này đã gia nhập đội điền kinh Công an Nhân dân sau SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN