Gương mặt điền kinh trẻ Vũ Bạch Hà My nối tiếp truyền thống gia đình

VĐV Vũ Bạch Hà My tại giải đấu trẻ quốc gia 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Đường chạy 600m nữ của VĐV nhóm tuổi 2013-2014 đã chứng kiến Vũ Bạch Hà My giành tấm HCB trong nỗ lực của mình. Ở một góc xa trên khán đài sân vận động Thái Nguyên, bố của Hà My – HLV Vũ Văn Huyện – tập trung dõi theo con gái thi đấu dưới sân. Khi chứng kiến con gái về đích ở vị trí thứ nhì, gương mặt của HLV Vũ Văn Huyện mới nở nụ cười như một lời thầm chúc mừng Hà My.

“Năm nay là năm tiếp theo em được thi giải đấu trẻ, tấm HCB cũng rất ý nghĩa với em. Em rất vui khi có được thành tích này”, gương mặt trẻ Vũ Bạch Hà My bày tỏ dè dặt. Năm nay mới là năm thứ 2 Vũ Bạch Hà My tập luyện và thi đấu điền kinh. Năm 2024, Hà My mới bắt đầu tập luyện để trở thành VĐV điền kinh. HLV Phan Khắc Hoàng (người trực tiếp huấn luyện Hà My) nhìn nhận cô học trò nhỏ có ý thức kỷ luật rất tốt và có đam mê với điền kinh.

Có vẻ như, tình yêu với điền kinh của Hà My đã được truyền lại từ cha mẹ của mình. Không theo đuổi nhóm môn phối hợp như người cha nổi tiếng Vũ Văn Huyện từng làm thành công, Hà My cho biết mình yêu thích đường chạy và được tập luyện hướng vào nội dung 400m và 800m.

“Em Hà My có những tố chất của mình nhưng trên hết rất chịu khó lắng nghe sự truyền đạt để hoàn thiện dần kỹ thuật cho mình”, HLV Phan Khắc Hoàng bày tỏ thêm. Ở tuổi 13, khi các bạn đồng trang lứa đang vào thời gian nghỉ hè, Hà My và nhiều gương mặt trẻ điền kinh Việt Nam vẫn có mặt trên sân thi đấu tranh thành tích chuyên môn. Chúng tôi vẫn nhớ năm ngoái, Hà My đã lần đầu thi đấu tại giải vô địch trẻ tổ chức ở Lai Châu và giành được tấm HCĐ. Sau 1 năm, Hà My đã đổi màu huy chương khi nỗ lực hoàn thành cuộc đấu 600m tại Thái Nguyên năm nay.

Làng điền kinh Việt Nam đã chứng kiến không ít gia đình tạo dựng được truyền thống thi đấu cha truyền con nối. Ở sự nghiệp thi đấu, Vũ Văn Huyện là một trong những tuyển thủ để lại dấu ấn với thành tích nhảy sào nam và 10 môn phối hợp cho điền kinh Việt Nam tại nhiều đấu trường. Bước sang sự nghiệp huấn luyện, vị HLV trẻ này cũng có học trò đã tiếp bước và thành công giành ngôi vô địch quốc gia cũng như HCV tại SEA Games. Tuy nhiên, người làm chuyên môn vui nhất chính là HLV Vũ Văn Huyện xây dựng được tình yêu với thể thao và tình yêu ở môn điền kinh cho con gái của mình.

Rời sân vận động Thái Nguyên với tấm HCB trên tay, cô gái trẻ Vũ Bạch Hà My nhỏ nhẹ bày tỏ rằng mình vẫn có quyết tâm để đổi màu huy chương và sẽ hẹn mùa giải năm sau nỗ lực hơn. “Tôi tin là Vũ Bạch Hà My có khả năng phát triển tốt ở phía trước và sự chuẩn bị chuyên môn còn nhiều thời gian cho tương lai”, HLV Phan Khắc Hoàng trao đổi thêm.

MINH CHIẾN