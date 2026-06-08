Hơn 700 VĐV tranh tài giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2026

Năm nay, giải đấu thu hút đông đảo VĐV góp mặt và giới chuyên môn chứng kiến tất cả đơn vị trong cả nước có lực lượng tranh tài.

Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2026 đang tổ chức tại Thái Nguyên. Ảnh: MINH CHIẾN

Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2026 chính thức khai màn trên sân vận động Thái Nguyên vào chiều ngày 8-6.

Năm nay, giải ghi nhận đã có 715 VĐV tới từ 36 đơn vị trong cả nước tham gia tranh tài.

Đây cũng là giải chuyên môn quy tụ đầy đủ đơn vị cả nước góp mặt gồm An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Công an Nhân dân, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Lâm Đồng, Ninh Bình, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quân đội, Sơn La, Tây Ninh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM, Huế, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Vĩnh Long và chủ nhà Thái Nguyên.

“Giải đấu là cuộc tranh tài cho VĐV tại nhiều lứa tuổi trẻ tham dự. Đây cũng là cơ hội để VĐV trẻ thể hiện được hết khả năng chuyên môn của mình đồng thời các đơn vị có thêm sự đánh giá về công tác tuyển chọn và đào tạo VĐV trẻ của mình”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi bên lề giải đấu.

Năm nay cũng là lần đầu tiên, Ban tổ chức đưa vào các nội dung dành cho nhóm tuổi U12 (VĐV sinh năm 2015-2016). Theo đó, các gương mặt năng khiếu sẽ được thi đấu nội dung 60m nam, nữ, nhảy cao nam, nữ, bật xa nam, nữ, ném bóng nam, nữ, tiếp sức 4x50m nam, nữ và toàn năng nam, nữ.

Giải thu hút đủ 36 đơn vị cả nước tham gia tranh tài. Ảnh: MINH CHIẾN

Tại giải đấu, giới chuyên môn sẽ tập trung theo dõi các cuộc cạnh tranh của VĐV thuộc nhóm tuổi U18, U16 và U14. Trong đó, nhiều gương mặt trẻ của nhóm tuổi U18 được đánh giá có thể tạo ra bất ngờ với những kỷ lục trẻ quốc gia.

Trong ngày khai mạc, dù gặp thời tiết mưa nặng hạt, các VĐV trẻ vẫn tập trung thi đấu. Trong đó, đội TPHCM có HCV nội dung 200m nam U16 với kết quả thi đấu của VĐV Deguchi Nhẫn (22”09).

Ngoài ra tại ngày đầu tiên, VĐV các đội Tây Ninh, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quân đội, Quảng Trị, Công an Nhân dân… đã giành được HCV đầu tiên. Trong đó, đội Công an Nhân dân có HCV tiếp sức 4x400m nam U18 còn Thanh Hóa có HCV 4x400m nữ U18. Giải sẽ tranh tài tới ngày 13-6.

MINH CHIẾN