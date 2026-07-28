TPHCM sẽ là nơi tổ chức giải điền kinh vô địch trẻ Đông Nam Á năm 2027

VĐV điền kinh trẻ Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2027 tại TPHCM vào năm tới. Ảnh: SEA ATHLETIC

Sau khi chính thức nhận được quyền đăng cai giải vô địch trẻ Đông Nam Á (nhóm tuổi U18) năm 2027, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã lựa chọn địa điểm tổ chức tại TPHCM. Dự kiến, sân vận động Thống Nhất (TPHCM) sẽ là nơi tranh tài của giải đấu.

“Chúng tôi bắt đầu xây dựng kế hoạch tổ chức giải đấu này. Dự kiến, chương trình tranh tài diễn ra vào tháng 8 năm 2027”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết. Nếu không có gì thay đổi, ngày 22-8-2027 sẽ khai mạc giải đấu trên.

Đây là một trong những cơ hội để VĐV điền kinh trẻ Việt Nam được thi đấu chuyên môn quốc tế ngay trên sân nhà.

Năm ngoái, giải vô địch trẻ Đông Nam Á (nhóm tuổi U18) năm 2025 đã tổ chức tại Indonesia. Ở giải trên, ngoài các nội dung cho nhóm tuổi U18, Liên đoàn điền kinh Đông Nam Á còn tổ chức tranh tài thi đấu cho VĐV nhóm tuổi U20.

Khép lại giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026, đội điền kinh Việt Nam đã xếp hạng nhì toàn đoàn với 13 HCV, 12 HCB, 6 HCĐ. Ở giải đấu trên, nhiều VĐV điền kinh trẻ Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt khi giành HCV như Châu Ngọc Quỳnh Anh, Hoàng Thị Ngọc Anh, Lương Xuân Sơn, Mai Ngọc Ánh, Phạm Xuân Tiến, Nguyễn Tấn Khiêm, Lê Thị Như Quỳnh, Lường Thị Hồng Diễm…

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam sẽ xây dựng lực lượng để sẵn sàng thi đấu và hướng tới mục tiêu cao nhất ở giải đấu tại TPHCM vào tháng 8 năm 2027.

MINH CHIẾN