13.000 vận động viên vượt nắng chinh phục Giải marathon quốc tế Đà Nẵng

Ngày 19-7, giải VnExpress Da Nang International Marathon Herbalife Cup 2026 diễn ra tại Đà Nẵng, thu hút khoảng 13.000 vận động viên, trong đó có 1.000 vận động viên quốc tế tranh tài trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Cự ly 5km xuất phát cuối cùng vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 19-7

Ở cự ly marathon (42km) nam, vận động viên Nano Guta Kebede (Ethiopia) vô địch với thành tích 2 giờ 29 phút 17 giây, bỏ xa á quân Lê Văn Hương gần 9 phút (2 giờ 38 phút 23 giây).

Runner Ethiopia Nano Guta Kebede vui mừng khi về nhất cự ly 42km nam

Ở nội dung nữ, Lê Thị Lam giành ngôi vô địch với thời gian 2 giờ 49 phút 34 giây; Lê Thị Hà về nhì (2 giờ 52 phút 21 giây) và Nguyễn Thị Ngọc Lan xếp thứ ba (2 giờ 57 phút 36 giây). Cả ba nữ vận động viên đều hoàn thành cự ly dưới 3 giờ.

Tại cự ly 21km, các gương mặt trẻ gây ấn tượng khi Nguyễn Thành Đạt (SN 2005) lần đầu vô địch hệ thống VnExpress Marathon với thành tích 1 giờ 12 phút 10 giây, trong khi Triệu Thị Bình (SN 2008) về nhất nội dung nữ sau 1 giờ 23 phút 6 giây.

Nhóm vận động viên chạy qua cầu Rồng

Ở cự ly 10km, Hà Quang Thắng vô địch nam với thành tích 33 phút 58 giây, còn Bùi Thị Ngân dẫn đầu nội dung nữ sau 38 phút 45 giây.

Hai chức vô địch cự ly 5km lần lượt thuộc về Nguyễn Chí Kiên và Nguyễn Khánh Ly.

Các nội dung thi đấu chính khởi tranh từ 3 giờ sáng 19-7.

Theo ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, điểm nhấn của giải là cung đường chạy qua ba cây cầu biểu tượng của thành phố gồm cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý và cầu Thuận Phước, cùng các tuyến ven biển Mỹ Khê, An Hải và khu vực ven sông Hàn.

Với sự kết hợp hài hòa giữa biển, sông, những cây cầu và không gian đô thị, đây là một trong những cung đường marathon đẹp nhất Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế.

XUÂN QUỲNH