Hà Thị Thúy Hằng đặt mục tiêu chinh phục giải điền kinh vô địch U23 châu Á 2026

Hà Thị Thúy Hằng tự tin để có sự trở lại hiệu quả nhất trong lần đầu sẽ tham dự giải điền kinh vô địch U23 châu Á 2026.

Hà Thị Thúy Hằng sẽ tham gia tranh tài nội dung nhảy xa nữ tại giải vô địch U23 châu Á 2026. Ảnh: MH

Chỉ còn 1 ngày nữa, đội tuyển điền kinh Việt Nam lên đường tới Trung Quốc bước vào thi đấu giải điền kinh vô địch U23 châu Á 2026.

Với Hà Thị Thúy Hằng, cô sẽ có lần thứ 3 trở lại Trung Quốc thi đấu trong năm nay. Bản thân gương mặt trẻ của tổ nhảy xa thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam tin rằng bản thân sẽ phải cải thiện chuyên môn tốt nhất trên đất Trung Quốc với giải đấu này do đang có sự tự tin.

Tháng 4 năm nay, Thúy Hằng đạt kết quả lịch sử cho bản thân bằng việc giành HCV nhảy xa nữ tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Đó là HCV quan trọng được Thúy Hằng mang về mình tại đấu trường cấp Đại hội của châu lục. “Tôi vẫn nhớ pha giậm nhảy đạt được kết quả quyết định vào lượt thi đấu cuối và giành vị trí số 1, có HCV. Kỷ niệm thi đấu tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 với tôi không bao giờ phai nhòa. Nhưng dĩ nhiên, mỗi giải đấu có tính chất cạnh tranh khác nhau. Tôi đang được các HLV chuẩn bị chuyên môn để đảm bảo đúng cữ thành tích như kỳ vọng”, Thúy Hằng trao đổi.

Trên hố nhảy xa của tuyển điền kinh Việt Nam trong những buổi tập cuối tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia trước khi Thúy Hằng hoàn thiện góp mặt giải vô địch U23 châu Á 2026, giáo án do Ban huấn luyện đưa ra vẫn đủ khối lượng đảm bảo cao nhất về kỹ thuật. “Yêu cầu trên hết là phải tính toán và có cảm giác không để giẫm vạch, phạm quy. Ngoài ra, tốc độ đà, bước nhảy đạt đúng cữ thì sẽ có độ bật tốt nhất”, đại diện tổ chuyên môn nhảy xa phân tích thêm ở quá trình chuẩn bị cho Hà Thị Thúy Hằng.

Sau Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, vào tháng 5, Hà Thị Thúy Hằng có cơ hội dự giải điền kinh vô địch châu Á 2026 (dành cho nội dung nhảy). Lần đầu tiên điền kinh châu Á đã tổ chức riêng giải đấu vô địch tính thành tích chuyên môn các nội dung nhảy. Giải đấu diễn ra tại Trung Quốc. Tiếc rằng, Hà Thị Thúy Hằng không có cơ hội thể hiện phong độ của mình. Cô có mặt trong giải nhưng do ảnh hưởng thời tiết, tuyển thủ gặp vấn đề sức khỏe nên được Ban huấn luyện rút đăng ký thi đấu lúc đó.

Bây giờ, Hà Thị Thúy Hằng có lần thứ 3 trở lại Trung Quốc. Cô quyết tâm trở lại bằng kết quả tốt nhất. Sự tự tin thấy rõ trên gương mặt cô gái trẻ người Phú Thọ bởi nữ tuyển thủ trải lòng rằng bản thân đặt mục tiêu đạt đúng chỉ số thành tích như trong tập luyện để cạnh tranh trước các đối thủ U23 tại châu lục.

Đây là lần đầu tiên, Liên đoàn điền kinh châu Á thi đấu giải vô địch dành cho nhóm tuổi U23. Tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, Hà Thị Thúy Hằng đạt thông số 6m16 giành HCV.

Năm ngoái, Hà Thị Thúy Hằng giành HCB nhảy xa nữ tại SEA Games 33-2025 với kết quả 6m29. Trước đó, cô giành HCB nhảy xa nữ tại giải vô địch quốc gia 2025 bằng thành tích 6m37. Hà Thị Thúy Hằng rất kỳ vọng sẽ thành công tại giải vô địch U23 châu Á 2026 và kết quả thi đấu còn là chỉ số để Ban huấn luyện t điều chỉnh chuyên môn cho Thúy Hằng hướng tới nhiệm vụ quốc tế quan trọng tiếp theo. Giải vô địch U23 châu Á 2026 sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 9-7.

MINH CHIẾN