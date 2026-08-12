Nguyễn Văn Khang giành HCV cho đội TPHCM tại giải điền kinh trẻ U20, U23 quốc gia 2026

Điền kinh trẻ TPHCM đã có niềm vui giành HCV với chiến thắng của Nguyễn Văn Khang tại ngày thi đấu 12-8.

VĐV Nguyễn Văn Khang (áo vàng) của TPHCM đã giành HCV trong ngày thi đấu. Ảnh: TRỊNH ĐỨC

Giải điền kinh vô địch U20, U23 quốc gia 2026 đã trở lại thi đấu trong ngày 12-8 trên sân vận động Bạc Liêu (Cà Mau) sau khi đã tạm dừng tranh tài 2 ngày trước đó.

Ngay khi trở lại thi đấu, các nội dung đã chứng kiến những cuộc cạnh tranh hấp dẫn chuyên môn từ các gương mặt trẻ qua từng nhóm tuổi U20 và U23.

Ngay tại buổi sáng 12-8, điền kinh trẻ TPHCM đã có niềm vui giành HCV tại nội dung 800m nam nhóm tuổi U23. 11 VĐV đã thi đấu nội dung. Trong đó, Nguyễn Văn Khang (TPHCM) nỗ lực để về đích đầu tiên với thông số 1’54”52 để có HCV. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của đội điền kinh trẻ TPHCM trong giải đấu.

Về thứ nhì và thứ ba của nội dung lần lượt là Dương Trung Thuận (Đắk Lắk, 1’55”33) và Nguyễn Chí Kiên (Quảng Ngãi, 1’55”42).

Cùng tại ngày thi đấu, Ban tổ chức đã chứng kiến gương mặt trẻ Nguyễn Thị Thu Minh của điền kinh Hà Nội xuất sắc giành tấm HCV đi bộ 10km nữ nhóm tuổi U20 với kết quả 57’37”07 còn HCV đi bộ 10km nam U20 là Nguyễn Viết Hùng (Gia Lai, 49’49”06). Trong khi đó, tại nội dung 100m rào nữ U20, Võ Thảo Vy (An Giang) vô địch với thời gian 14”33 còn vô địch 100 rào nữ U23 là Đào Thị Bích Ngọc (Hải Phòng, 13”84).

Hồ Trọng Mạnh Hùng (áo đỏ) tiếp tục có HCV nhảy ba bước. Ảnh: MẠNH HÙNG

Tại buổi thi đấu, 2 tuyển thủ đội tuyển điền kinh Việt Nam là Hồ Trọng Mạnh Hùng và Nguyễn Xuân Quang đã có HCV tại nội dung sở trường. Hồ Trọng Mạnh Hùng đạt thành tích 16m29 để đạt HCV nhảy ba bước nam U23 trong khi Nguyễn Xuân Quang vô địch 400m nam U23 với kết quả 47”85.

Qua các ngày thi đấu tới lúc này, Ban tổ chức đã chứng kiến 4 kỷ lục trẻ nhóm tuổi bị phá. Các kỷ lục mới lần lượt có ở nội dung đẩy tạ nam U20 (Nguyễn Văn Bảo Hướng (Quân đội), thành tích 14m99), tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ (Công an Nhân dân, 44”53), nhảy xa nữ (Nguyễn Ngọc Như Ý (Đồng Tháp), 5m97), ném búa nữ (Trần Nguyễn Thùy Dương (Vĩnh Long), 49m46).

MINH CHIẾN