Tuyển điền kinh Việt Nam xuất sắc giành 2 HCV, phá kỷ lục quốc gia từ giải vô địch tiếp sức châu Á 2026

Tại ngày thi đấu cuối của giải vô địch tiếp sức châu Á 2026, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành 2 ngôi vô địch quan trọng.

Đội tiếp sức 4x400m nữ đã giành HCV tại giải đấu. Ảnh: BTC

Tối ngày tranh tài 21-6 của giải đấu được diễn ra ở Trung Quốc, các tuyển thủ điền kinh Việt Nam vào thi đấu nội dung tiếp sức 4x100m nữ, 4x400m nữ, 4x400m nam. Trong đó, chúng ta giành được 2 HCV với kết quả tại nội dung tiếp sức 4x400m nữ và 4x400m nam.

Chung kết tiếp sức 4x400m nam của giải đấu có 8 đội tham dự gồm Việt Nam, Trung Quốc, Sri Lanka, Thái Lan, Ấn Độ, Kazakhstan, Philippines, Singapore.

Trong lần thi đấu này, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam bố trí đội hình thi đấu theo các chặng chạy lần lượt gồm Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh, Trần Đình Sơn và Lê Ngọc Phúc. Sau các chặng đầu, đội tiếp sức 4x400m nam tập trung vào khả năng nước rút của Lê Ngọc Phúc ở chặng cuối.

Nam tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam và Thể thao Công an Nhân dân này đã hoàn thành nhiệm vụ để về đích nhanh nhất. Chung cuộc, đội tiếp sức 4x400m nam Việt Nam giành HCV với thời gian 3’02”60. Thành tích đã được Liên đoàn điền kinh Việt Nam xác nhận là kỷ lục quốc gia mới của nội dung. Ở giải năm nay, giành HCB là đội Trung Quốc (3’03”23) và HCĐ là đội Sri Lanka (3’03”33).

Các tuyển thủ tiếp sức 4x400m nam. Ảnh: BTC

Cùng buổi tối, đội tuyển điền kinh Việt Nam có niềm vui giành HCV thứ 2 trong nội dung tiếp sức 4x400m nữ.

Các tuyển thủ Hoàng Thị Minh Hạnh, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc đã hoàn thành thi đấu với thời gian 3’31”16 để giành HCV. Các chân chạy của đội tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam đã chiến thắng trước các đối thủ Trung Quốc (3’32”68) và Kazakhstan (3’33”87).

Đây là lần thứ 2 đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 và có được 2 tấm HCV quan trọng.

Ngay sau khi đội tuyển điền kinh Việt Nam có 2 HCV tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Liên đoàn đã thực hiện thưởng “nóng” 50 triệu đồng cho mỗi đội giành được HCV. Hai đội tiếp sức của điền kinh Việt Nam được nhận tổng thưởng “nóng” 100 triệu đồng.

MINH CHIẾN