Nhà vô địch bãi biển châu Á Hà Thị Thúy Hằng: Tôi luôn nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ

Nữ tuyển thủ Hà Thị Thúy Hằng đã trở lại sân tập nhảy xa của đội tuyển điền kinh Việt Nam sau khi về nước từ Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 bởi cô chuẩn bị tranh tài giải vô địch châu Á 2026.

Tuyển thủ Hà Thị Thúy Hằng (trái) đã về Việt Nam và trở lại tập luyện chuẩn bị thi đấu tiếp tục vào tháng 5. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Nở nụ cười tươi khi chia sẻ về tấm HCV nhảy xa tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, Hà Thị Thúy Hằng bày tỏ: “Tôi rất vui khi lần đầu tiên mình được tham dự Đại hội này và có tấm HCV. Kết quả của tôi đạt được vào lượt cuối để giành vị trí số 1. Đúng là rất hồi hộp”.

Khi hỏi Thúy Hằng ra thành tích nào để lại cho mình những ấn tượng nhất. Nữ tuyển thủ khiêm tốn nói thêm: “Mỗi kết quả thi đấu dù ở trong nước hay nước ngoài đều có giá trị. Vì đấy là sự tập trung, nỗ lực chuyên môn từ các thầy chỉ đạo tôi cho tới khi tôi ra thi đấu. Năm ngoái tôi có huy chương SEA Games 33-2025, năm nay tôi cũng có huy chương Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 nên rất thú vị”.

Hố nhảy xa trên sân điền kinh của Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia đón chào Hà Thị Thúy Hằng trở lại tập luyện sau chương trình thi đấu Đại hội thể thao bãi biển. Dù Ban huấn luyện không chia sẻ nhưng mọi người hiểu rằng, kết quả thi đấu ở Trung Quốc vừa qua mới là sự khởi đầu trong năm 2026 của Thúy Hằng vì phía trước còn nhiều nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo. Nếu không có gì thay đổi, cô sẽ tiếp tục tham gia thi đấu giải vô địch các nội dung nhảy châu Á 2026 sẽ tranh tài ngày 18 tới 19-5 ở Trung Quốc. Lần đầu tiên, Liên đoàn điền kinh châu Á tổ chức chương trình thi đấu trên nhằm tạo cơ hội cho VĐV các nội dung nhảy được thể hiện chuyên môn.

Trong sự nghiệp, Thúy Hằng đã có cơ hội tham dự các giải cấp độ trẻ ở Đông Nam Á và châu Á. Nếu cô được thi đấu giải vô địch các nội dung nhảy châu Á 2026 thì là lần đầu tiên tham gia sân chơi lớn của điền kinh châu Á.

“Tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, nhiều VĐV của các quốc gia đã thi đấu nên tôi học hỏi thêm kinh nghiệm từ chính đối thủ”, Hà Thị Thúy Hằng bày tỏ trong ngày trở về Việt Nam. Tại hố nhảy ở kỳ Đại hội này, Hà Thị Thúy Hằng đạt kết quả tốt nhất là 6m16 để giành HCV. Tuy nhiên, ngoại trừ các yếu tố ngoại cảnh như nắng, gió, thời tiết và thi đấu trên bãi biển thì HLV của tổ nhảy xa của đội tuyển điền kinh Việt Nam đánh giá rằng Hà Thị Thúy Hằng có năng lực vượt hơn chỉ số trên. Năm ngoái tại SEA Games 33-2025, cô đã giành HCB với kết quả 6m29 còn tại giải vô địch quốc gia 2025 thì Thúy Hằng từng đạt kết quả 6m37.

Hà Thị Thúy Hằng là gương mặt triển vọng của nhảy xa nữ khi cô mới ở độ tuổi 20. Ảnh: MH

Hiện tại, điền kinh Việt Nam vẫn đang đi tìm tuyển thủ nhảy xa nữ có khả năng nối tiếp thành công của gương mặt nổi danh Bùi Thị Thu Thảo khi đã giải nghệ. Chúng ta đang có Trần Thị Loan, Hà Thị Thúy Hằng, Vũ Thị Ngọc Hà, Lê Thị Như Quỳnh… là những người được kỳ vọng sẽ giành thành tích cao nhất ở nhảy xa nữ trên đấu trường châu Á. Trong đó, Trần Thị Loan đã giành HCV tại SEA Games 33-2025 và Hà Thị Thúy Hằng có HCV Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Năm ngoái, nhà vô địch nhảy xa nữ của giải điền kinh vô địch châu Á 2025 là Reihaneh Mobini (Iran) đạt thành tích 6m40. Năm nay, giải vô địch các nội dung nhảy châu Á 2026 sẽ tranh tài và cơ hội được mở ra cho Thúy Hằng có thể chinh phục thành tích cao nhất.

MINH CHIẾN