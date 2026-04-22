Ngày hội thể thao bãi biển châu Á 2026 chính thức khai mạc

Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6-2026 (ABG6) đã chính thức khai màn tại Trung Quốc vào tối ngày 22-4.

Đoàn thể thao Việt Nam có mặt diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6-2026. Ảnh: ABG6

Lễ khai mạc gọn gàng với nhiều nét đặc trưng văn hóa của chủ nhà Trung Quốc đã được thể hiện để gởi tới các đoàn tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 như lời chào nồng ấm nhất.

Với Lễ khai mạc diễn ra tối ngày 22-4, Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6-2026 chính thức bắt đầu tranh tài. Trong Lễ khai mạc, chủ nhà Trung Quốc đã mang tới chương trình nghệ thuật đặc sắc cũng như sự xuất hiện của tất cả các đoàn thể thao diễu hành quan lễ đài.

Đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Lễ khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 với Trưởng đoàn – ông Lê Thanh Hà cùng các thành viên. Trong đó, VĐV Bá Trường Giang (môn teqball) và VĐV Lư Ngọc Trinh (môn bóng ném bãi biển nữ) là 2 gương mặt cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Tới lúc này, nhiều đội tuyển thể thao của Việt Nam đã tới Trung Quốc để nhập cuộc bước vào tranh tài chính thức từ ngày 23-4.

Đoàn thể thao Việt Nam có 90 thành viên (trong đó có 54 VĐV) tranh tài 26 nội dung ở 8 môn thể thao chính thức gồm bóng ném bãi biển, jujitsu, vật bãi biển, đua thuyền truyền thống, bơi mặt nước mở, điền kinh, sailing, teqball.

Tại kỳ tổ chức lần này, chủ nhà Trung Quốc đưa vào tranh tài 62 bộ huy chương của 14 môn thể thao (15 phân môn) gồm bóng rổ 3x3, bơi mặt nước mở, bóng nước, aquathlon, điền kinh bãi biển, bóng ném bãi biển, kabaddi bãi biển, bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi biển, vật bãi biển, đua thuyền truyền thống, jujitsu, sailing, leo núi thể thao và teqball.

Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6-2026 thu hút gần 1.790 VĐV từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu lục tham dự. Các nội dung của 14 môn (15 phân môn) sẽ tranh tài tới hết ngày 30-4.

MINH CHIẾN