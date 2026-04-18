Tuyển bóng ném nữ Việt Nam sang Trung Quốc dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam. Ảnh: VHF

Ngày 18-4, thầy trò HLV Huỳnh Minh Ngôn lên đường tới Trung Quốc thi đấu Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Trong 8 đội tuyển thể thao của Việt Nam, đội bóng ném bãi biển nữ là đội tuyển sang Trung Quốc sớm nhất.

Thành phần thi đấu Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 của đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam gồm các tuyển thủ Nguyễn Thị Nhung, Phạm Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Thị Phùng Linh, Lư Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Thùy Dung, Hà Thị Hạnh, Đàm Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Trần Hải Yến.

Theo bốc thăm, chúng ta nằm ở Bảng A cùng Philippines, Hongkong (Trung Quốc) và Thái Lan. Bảng B có Trung Quốc (chủ nhà), Ấn Độ, Turkmenistan, Sri Lanka và Mông Cổ.

Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam được đánh giá là một trong những đội có chuyên môn tốt tại kỳ Đại hội này. Đây là niềm hy vọng giành HCV của Đoàn thể thao Việt Nam. Cơ sở để Đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng các tay ném bóng ném bãi biển nữ bởi chúng ta từng lên ngôi vô địch giải bóng ném bãi biển châu Á 2025. Hiện tại, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam có 3 lần liên tiếp vô địch bóng ném bãi biển châu Á.

Tuy vậy, Ban huấn luyện đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam thận trọng cho biết toàn đội chuẩn bị kỹ chuyên môn thời gian qua, tuy nhiên, khi thi đấu ở cấp độ Đại hội thể thao thì các trận đấu sẽ rất quyết liệt. Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam xác định sẽ tập trung giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu tại Đại hội lần này.

Kết quả bốc thăm của Ban tổ chức đối với môn bóng ném bãi biển nữ. Ảnh: OCA

Hiện tại, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam cũng đang là đương kim vô địch nội dung tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á. Trong lần tổ chức gần nhất của kỳ Đại hội này vào năm 2016 tại Đà Nẵng, các cầu thủ nữ của Việt Nam đã thắng đội Trung Quốc 2-1 tại trận chung kết để giành HCV.

Lãnh đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam – ông Nguyễn Thạc Vũ cho biết toàn đội giữ tinh thần tốt nhất và sẵn sàng tranh tài Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Theo lịch thi đấu Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, môn bóng ném bãi biển bắt đầu thi đấu ngày 21-4. Các trận vòng loại của nội dung nữ diễn ra từ ngày 23 tới 27-4. Bán kết các nội dung sẽ tổ chức vào ngày 28-4. Chung kết diễn ra vào ngày 30-4.

Ban tổ chức Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 bố trí địa điểm tập luyện cho các đội tuyển trước ngày thi đấu chính thức 2 ngày. Lễ khai mạc của Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 22-4 tại. Ở ngày 17-4, đại diện các Đoàn thể thao dựHội hội nghị khẳng định cùng Ban tổ chức. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự 90 thành viên tại kỳ Đại hội lần này.

MINH CHIẾN