Đại diện bóng ném TPHCM giành ngôi vô địch nội dung nam giải câu lạc bộ quốc gia 2026

Ban huấn luyện các đội tuyển bóng ném Việt Nam sẽ chọn ra những cầu thủ tốt nhất chuẩn bị chuyên môn sau giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026.

Cầu thủ bóng ném đội Tao Đàn (TPHCM) đã thi đấu tốt tại giải. Ảnh: VHF

Chiều tối ngày 25-3, giải vô địch bóng ném các câu lạc bộ quốc gia 2026 đã khép lại với 2 trận chung kết hấp dẫn ở nội dung nam, nữ. Năm nay, các trận đấu đã diễn ra sôi nổi tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TPHCM).

Chung kết nội dung nam chứng kiến cuộc so tài giữa đội Tao Đàn (TPHCM) và Hà Nội. Trong các hiệp đấu, cầu thủ 2 bên đã thi đấu giằng co để giành từng điểm. Với chiến thuật chuyên môn hợp lý, các tay ném của đội nam Tao Đàn (TPHCM) đã vượt qua đội Hà Nội với tỷ số 31-26 để vô địch tại giải.

Đội vô địch nội dung nam tại giải năm nay. Ảnh: VHF

Ở nội dung nam, các đại diện khác của bóng ném TPHCM là đội Nguyễn Tri Phương và đội Nguyễn Du đã giành vị trí đồng hạng 3.

Trận chung kết nội dung nữ cũng chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa đội TPHCM và Hà Nội. Các tay ném chủ nhà TPHCM là những người sớm vượt lên dẫn điểm trong những pha tấn công đầu tiên. Tuy nhiên, họ không giữ được ưu thế đến cuối cùng. Đội nữ Hà Nội chơi bình tĩnh để lấy lại thế trận và thắng với tỷ số chung cuộc 32-21, giành ngôi vô địch. Các đội Tuyên Quang, Gia Lai có kết quả đồng hạng 3 tại giải.

Cầu thủ nữ đã tranh tài các trận đấu hấp dẫn trong giải. Ảnh: VHF

Sau giải, các đội tuyển bóng ném nam, nữ Việt Nam sẽ được xây dựng kế hoạch chuẩn bị chuyên môn theo chương trình tập huấn trước mỗi giải quốc tế. Trong đó vào tháng 4, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam sẽ chuẩn bị góp mặt Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

MINH CHIẾN