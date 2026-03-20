Các nhà vô địch SEA Games 33 ra sân tranh tài giải vô địch câu lạc bộ bóng ném quốc gia 2026

Các cầu thủ bóng ném cả nước trở lại thi đấu giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 sau kỳ SEA Games 33-2025 thành công. Ảnh: VHF

“Năm nay, chương trình thi đấu của giải là cuộc tranh tài đầu tiên trong hệ thống quốc gia. Các VĐV nam, nữ của nhiều đơn vị tham dự cũng để kiểm tra chuyên môn, giành kết quả tốt nhất. Từ đây, chúng tôi tuyển chọn thêm những cầu thủ có phong độ tốt nhất hướng tới các giải đấu quốc tế quan trọng sắp diễn ra”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng ném Việt Nam – ông Đào Đức Kiên trao đổi.

Giải được tổ chức từ ngày 20-3 tới 25-3 tại TPHCM. Trong ngày 19-3, các đội bóng đã được họp chuyên môn tiến hành bốc thăm theo quy định. Nội dung nam thu hút 4 đội góp mặt và nội dung nữ có 4 đội. Các đại diện của bóng ném TPHCM và Hà Nội được dự báo có thể đạt thành tích tốt nhất giải năm nay. Ngoài ra, các đội của Tuyên Quang và Gia Lai được xem là ẩn số.

Vào tháng 4, đội tuyển bóng ném Việt Nam sẽ tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 ở Trung Quốc. Do vậy, các cầu thủ có phong độ tốt nhất tại giải vô địch câu lạc bộ bóng ném quốc gia 2026 sẽ có cơ hội được tuyển chọn Đội tuyển bóng ném Việt Nam tham gia Đại hội.

Năm ngoái, 2 đội tuyển bóng ném nam, nữ (trong nhà) Việt Nam đã tham dự SEA Games 33-2025. Đội tuyển nữ giành HCV còn đội tuyển nam có HCB. Ban tổ chức cho biết, các tuyển thủ từng thi đấu SEA Games 33-2025 tiếp tục có mặt ở giải vô địch câu lạc bộ bóng ném quốc gia 2026.

