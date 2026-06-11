Khơi dậy sức sống phong trào thể dục thể thao từ cơ sở

Ngày 11-6, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng ban, dẫn đầu đã khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 70-KL/TW về phát triển thể dục, thể thao (TDTT) trong giai đoạn mới tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bình Dương cùng một số địa phương trên địa bàn thành phố

Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bình Dương (phường Bình Dương), đoàn công tác đã khảo sát các nhà tập luyện, thăm hỏi, động viên huấn luyện viên, vận động viên đang tập huấn tại trung tâm.

Đoàn công tác khảo sát tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bình Dương

Theo ông Phan Văn Lam, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bình Dương, một số hạng mục cơ sở vật chất đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp và cần được đầu tư nâng cấp trong thời gian tới.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận Thành ủy Nguyễn Việt Long thăm hỏi tình hình tập luyện của các vận động viên

Đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong việc sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, từng bước nâng cao điều kiện tập luyện, sinh hoạt cho vận động viên.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng ban lãnh đạo và các vận động viên tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bình Dương

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bình Dương là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đi vào hoạt động từ tháng 4-2014. Trung tâm có diện tích hơn 15,4ha, gồm 4 nhà tập luyện, trong đó có 2 nhà tập võ thuật và 2 nhà tập đa năng với sức chứa khoảng 1.200 chỗ. Ngoài ra còn có 4 block nhà ở dành cho vận động viên, quy mô 1 trệt 5 lầu, đáp ứng nhu cầu lưu trú cho từ 80 đến 100 người.

Quang cảnh buổi làm việc tại trụ sở Đảng ủy phường Phú Lợi

Cùng ngày, đoàn công tác khảo sát tại phường Phú Lợi, phường Tây Nam và xã Phước Thành về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Kết luận số 70-KL/TW.

Đại diện phường Phú Lợi báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

Báo cáo với đoàn, các địa phương cho biết phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Hệ thống thiết chế TDTT cơ sở từng bước được quan tâm đầu tư; nhiều câu lạc bộ thể thao hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Các thành viên đoàn công tác trao đổi tại buổi làm việc

Đại diện phường Phú Lợi cho biết địa phương có khoảng 130.000 dân, nhu cầu tập luyện TDTT của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, rất lớn. Hiện phường có 20 công viên và 1 trung tâm văn hóa nhưng nhiều thiết bị tập luyện ngoài trời đã xuống cấp. Địa phương kiến nghị thành phố hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị TDTT, đồng thời hướng dẫn cơ chế xã hội hóa nhằm huy động thêm nguồn lực cho lĩnh vực này.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy phường Phú Lợi tiếp thu ý kiến của đoàn công tác

Trong khi đó, phường Tây Nam với khoảng 64.000 dân hiện có 1 trung tâm văn hóa và 2 công viên ngoài trời, song quỹ đất dành cho TDTT còn hạn chế. Địa phương kiến nghị phân bổ nguồn vốn đầu tư công để xây dựng, nâng cấp Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường đáp ứng chuẩn quốc gia.

Xã Phước Thành, địa phương có khoảng 16.000 dân và đặc trưng sản xuất nông nghiệp, đã tận dụng quỹ đất trống để xây dựng 3 sân bóng đá, 8 sân cầu lông phục vụ nhu cầu luyện tập của người dân. Xã cũng kiến nghị được quan tâm bố trí nguồn lực để xây dựng trung tâm TDTT đạt chuẩn trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến phát triển TDTT trong trường học; đầu tư sân tập luyện TDTT cho học sinh; phát triển kinh tế thể thao; cơ chế tổ chức các giải đấu; xây dựng các giải thể thao mang thương hiệu địa phương; đổi mới công tác tuyên truyền trên nền tảng số tại địa phương; đồng thời quan tâm công tác phát triển Đảng trong đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên.

Phó Ban Tuyên giáo và dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Việt Long ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của các địa phương trong triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW và Kết luận số 70-KL/TW. Đồng chí cho rằng, trong bối cảnh thành phố đang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, cần rà soát, quy hoạch lại hệ thống cơ sở vật chất TDTT gắn với yêu cầu phát triển lâu dài.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của từng địa phương, đồng chí Nguyễn Việt Long cho biết đoàn công tác sẽ tổng hợp đầy đủ, báo cáo và trình lãnh đạo Thành ủy TPHCM xem xét trong thời gian tới nhằm có những giải pháp phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao trên địa bàn.



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