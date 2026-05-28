Tuyển thủ TDDC thi đấu kiểm tra nội bộ chuẩn bị vòng loại ASIAD 20

Các tuyển thủ của đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam sẽ bước vào tranh tài để Ban huấn luyện kiểm tra chuyên môn trước giải vòng loại ASIAD 20.

Khánh Phong vẫn đang là tuyển thủ hàng đầu của TDDC Việt Nam và châu Á tại nội dung vòng treo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cuộc kiểm tra quan trọng

Ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam thực hiện chương trình kiểm tra chuyên môn trước vòng loại ASIAD 20 vào ngày 28-5. Theo đó, tuyển thủ tham gia kiểm tra ở nội dung nam gồm Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Nguyễn Phước Hải, Trần Đình Vương và Phạm Lâm Bảo Phúc.

Cuộc kiểm tra để Ban huấn luyện nắm bắt chuyên môn trong sự chuẩn bị của từng tuyển thủ tại mỗi nội dung trước khi dự giải vô địch châu Á 2026 tại Trung Quốc.

Năm nay, giải đấu được tranh tài (nội dung nam) từ ngày 18-6 tới 21-6 đồng thời là vòng loại ASIAD 20. Đội tuyển TDDC Việt Nam vừa thi đấu Cúp Challenge thế giới 2026 tại Uzbekistan. Trong các gương mặt thi đấu kiểm tra chuyên môn lần này, tuyển thủ Khánh Phong, Xuân Thiện, Phước Hải vừa dự Cúp Challenge thế giới 2026 mới đây.

Tinh thần của cuộc kiểm tra vẫn hướng tới kiểm tra kỹ lưỡng về chuyên môn. Thực tế, khi VĐV TDDC Việt Nam không có nhiều giải quốc tế thi đấu trong từng tháng thì mỗi đợt kiểm tra chuyên môn nội bộ là lần thi đấu chính thức của từng tuyển thủ. Từ đây, Ban huấn luyện có đánh giá, dự báo cơ hội đạt kết quả của VĐV đối ở giải vòng loại ASIAD 20 sắp tới.

Chờ đợi cơ hội ASIAD 20

Đội tuyển TDDC Việt Nam vừa tham dự Cúp Challenge thế giới 2026 ở Uzbekistan. Ảnh: MINH SANG

Năm nay là lần đầu tiên chương trình tranh tài môn ASIAD của TDDC đưa vào giải vòng loại để trao suất cho các đội tuyển. TDDC Việt Nam từng tham dự ASIAD 19 với đội hình nam gồm tuyển thủ Lê Thanh Tùng, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, Trịnh Hải Khang, Phạm Phước Hiếu. Sau 3 năm, đội hình của TDDC Việt Nam đã thay đổi. Dù vậy, nòng cốt vẫn tập trung vào những tuyển thủ có khả năng tranh chấp huy chương ở đấu trường châu Á như Xuân Thiện hay Khánh Phong...

TDDC Việt Nam có mục tiêu giành huy chương tại ASIAD 20. Tuy vậy, từ phong độ của các tuyển thủ tại SEA Games 33-2025, Ban huấn luyện vẫn thận trọng để chuẩn bị các bài trình diễn đạt kỹ thuật hoàn hảo nhất bởi vì cuộc cạnh tranh tại ASIAD luôn xác định sẽ không dễ dàng.

Năm ngoái, các VĐV nam Việt Nam từng dự giải vô địch châu Á 2025. Khi đó, chúng ta có 1 HCĐ thuộc về Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng nam). Từ giải vô địch châu Á 2025, tuyển thủ Việt Nam thấy trình độ của nhiều đối thủ đã giành được huy chương từ các đội Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Iran, Đài Bắc Trung Hoa. Với ASIAD 20, dự báo chuyên môn tin rằng đây vẫn là nhóm VĐV sẽ cạnh tranh huy chương.

Đội tuyển TDDC Việt Nam còn 4 tháng chuẩn bị cho ASIAD 20. Tuy vậy, ưu tiên trước hết là phải có được các suất chính thức tới Nhật Bản. Do thế, giải vô địch châu Á 2026 đồng thời là vòng loại ASIAD 20 mang tính chất quyết định và cuộc kiểm tra nội bộ cho từng tuyển thủ nam là rất giá trị ở thời điểm này.

MINH CHIẾN