Đội tuyển cử tạ Việt Nam thi đấu giải vô địch châu Á 2026

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã có mặt tại Ấn Độ sẵn sàng vào tranh tài giải vô địch châu Á 2026 và đây là cuộc kiểm tra quan trọng đối với ASIAD 20.

Lực sĩ Trần Minh Trí là thành viên thi đấu giải châu Á 2026 tại Ấn Độ. Ảnh: MINH MINH

“Các gương mặt của đội tuyển cử tạ Việt Nam đã có sự chuẩn bị chuyên môn thời gian qua. Giải vô địch châu Á 2026 là một cơ hội quý giá để từng lực sĩ kiểm tra phong độ của mình, cũng như chúng tôi nắm bắt thêm VĐV của các quốc gia nhằm hướng tới ASIAD 20”, đại diện đội cử tạ Việt Nam tại Ấn Độ - ông Nguyễn Huy Hùng trao đổi.

Tới với giải vô địch châu Á 2026, cử tạ Việt Nam góp mặt 5 lực sĩ để tranh tài ở một số hạng cân quan trọng. Năm nay, chương trình thi đấu vô địch châu Á 2026 thay đổi khi các hạng cân được tổ chức gồm 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 94kg, 100kg và trên 110kg đối với nam. VĐV nữ sẽ tranh tài 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg, 86kg và trên 86kg.

Liên đoàn cử tạ châu Á đưa ra nhóm hạng cân mới nhằm phù hợp với quy định của Liên đoàn cử tạ thế giới cũng như một số nội dung sẽ là những hạng cân mà các lực sĩ sẽ chuẩn bị cho ASIAD 20 tổ chức vào tháng 9 tại Nhật Bản.

Đội tuyển cử tạ Việt Nam tham dự giải châu Á 2026 với sự thận trọng nhất định. Quá trình tập luyện và thi đấu trong nước thời gian qua của nhóm lực sĩ quan trọng đã được Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam đánh giá phong độ. Dẫu vậy, chúng ta vẫn cần những cuộc kiểm tra quan trọng trên đấu trường quốc tế.

Ở lần thi đấu vô địch châu Á 2026, lực sĩ Trần Minh Trí có tham dự và đây là niềm hy vọng thành tích huy chương của đội tuyển cử tạ Việt Nam. Năm ngoái, Minh Trí đã gây bất ngờ khi giành tấm HCV tổng cử hạng cân 67kg nam tại giải vô địch châu Á 2025. Lúc đó, thành tích của Minh Trí là 318kg.

Tuy nhiên vào lúc này, lực sĩ Minh Trí đã phải điều chỉnh để xuống thi đấu hạng cân 65kg nam. Đồng thời, các quốc gia hàng đầu về cử tạ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Uzbekistan, Iran… cũng có những sự chuẩn bị chuyên môn. “Minh Trí đang giữ sự tập trung để có kết quả tốt nhất tại giải châu Á 2026. Rất hy vọng lực sĩ sẽ làm đúng thành tích như Ban huấn luyện chuẩn bị”, ông Huy Hùng trao đổi thêm.

Theo thông báo được gởi tới từng Liên đoàn cử tạ thành viên, Liên đoàn cử tạ châu Á và Ban tổ chức ASIAD 20 công bố 16 hạng cân chính thức sẽ diễn ra tại Nhật Bản là: 60kg, 69kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg và trên 110kg (nam); 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg và trên 86kg (nữ). Không riêng đội tuyển cử tạ Việt Nam, các đội tuyển ở nhiều quốc gia đang tập trung cho lực lượng nòng cốt hướng tới giành thành tích cao nhất ở ASIAD 20.

Cử tạ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải vô địch châu Á 2026 để nắm bắt đối thủ ASIAD 20. Ảnh: DP

Giải vô địch châu Á luôn được đánh giá có giá trị chuyên môn. Bởi lẽ, nhiều đội tuyển xem đây là cơ hội để lực sĩ của mình được thử sức và thể hiện hết khả năng. Dù thực thế, một số đội tuyển vẫn ém quân, chưa cử gương mặt hàng đầu thi đấu giải vô địch châu Á nhằm tạo ra bất ngờ trước các đối thủ khi bước vào các giải đấu quan trọng sau đó.

Các lực sĩ cử tạ Việt Nam được yêu cầu giữ sự tập trung thi đấu tại Ấn Độ lần này. Với bất kể mục tiêu nào, Ban huấn luyện tin tưởng nếu giữ sự bình tĩnh và chiến thuật hiệu quả, lực sĩ Việt Nam đủ khả năng giành HCV tại giải vô địch châu Á 2026.

Ban huấn luyện đăng ký 5 lực sĩ thi đấu tại Ấn Độ gồm Trần Minh Trí, Nguyễn Hoài Hương, Quàng Thị Tâm, Lại Gia Thành và Nguyễn Thị Thu Trang. Giải được diễn ra từ ngày 10-5 tới 16-5.

MINH CHIẾN