Cử tạ TPHCM giành 10 HCV để xếp hạng nhì toàn đoàn giải vô địch thanh, thiếu niên quốc gia 2026

Các lực sĩ trẻ của đội cử tạ TPHCM đã có vị trí thứ nhì chung cuộc sau khi đạt 10 tấm HCV quan trọng tại giải năm nay.

Các lực sĩ đã thi đấu và có kết quả huy chương tại giải. Ảnh: MỸ PHƯỢNG

Chương trình tranh tài giải cử tạ vô địch thanh, thiếu niên quốc gia 2026 đã khép lại ngày 25-3 trên sàn đấu tại Sơn La.

Giữ vững sự chuẩn bị chuyên môn, các lực sĩ của đơn vị Hà Nội, TPHCM, Thanh Hóa, Công an Nhân dân và Tây Ninh đã đứng trong 5 vị trí dẫn đầu chung cuộc tại giải.

Trong đó, đội cử tạ trẻ TPHCM đạt 10 HCV, 15 HCB và 6 HCĐ để xếp hạng nhì toàn đoàn tại giải. Kết quả HCV của đội cử tạ trẻ TPHCM có từ thành tích thi đấu của A Đông Chinh (56kg nam, 13-14 tuổi), Nguyễn Ngô Quốc Bảo (71kg nam, 13-14 tuổi), A Côi (60kg nam, 15-16 tuổi), Bùi Văn Sơn (60kg nam, 13-14 tuổi)…

Ở giải đấu, đội Hà Nội đã dẫn đầu toàn đoàn với tổng thành tích 30 HCV, 8 HCB và 16 HCĐ. Đội Thanh Hóa có vị trí hạng 3 với kết quả 8 HCV, 7 HCB và 1 HCĐ.

Đội cử tạ trẻ TPHCM tại giải năm nay. Ảnh: MỸ PHƯỢNG

Giải đấu đã đưa vào tranh tài các hạng cân đối với nam, nữ theo 2 nhóm tuổi gồm 13-14 và 15-16. Nhóm tuổi 13-14 có 36 bộ huy chương và nhóm tuổi 15-16 cũng có 36 bộ huy chương. Tổng thư ký Liên đoàn cử tạ & thể hình Việt Nam – ông Đỗ Đình Kháng cho biết giải đấu là chương trình quốc gia đầu tiên trong năm 2026 của môn cử tạ và đây cũng là một trong những cuộc đấu để người làm chuyên môn phát hiện thêm những VĐV tiềm năng, từ đó đầu tư dài hạn cho tương lai cử tạ Việt Nam. Năm nay, giải cử tạ thanh, thiếu niên châu Á 2026 sẽ tổ chức trong tháng 8 tại Uzbekistan. Dự kiến cử tạ trẻ Việt Nam sẽ cử lực lượng tranh tài.

MINH CHIẾN