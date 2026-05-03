Lực sĩ K’Dương giành HCĐ giải cử tạ vô địch trẻ thế giới 2026

Đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam đã sớm giành được tấm huy chương đầu tiên tại giải đấu đang tranh tài ở Ai Cập.

Lực sĩ K'Dương đã có tấm HCĐ hạng cân 60kg nam tại giải đấu năm nay. Ảnh: DEEPBLUEMEDIA/IWF

Giải cử tạ vô địch trẻ thế giới 2026 chính thức bước vào tranh tài ở ngày 2-5, theo giờ địa phương tại Ai Cập.

Hạng cân 60kg nam là nội dung đầu tiên khởi tranh tại giải đấu. Nội dung có 17 lực sĩ tham gia thi đấu. Trong cuộc tranh tài này, chúng ta có lực sĩ K’Dương góp mặt.

Bước vào cử giật, sau 3 lượt thực hiện, K’Dương đạt kết quả tốt nhất là 125kg nên đứng vị trí thứ 3. Trong thi đấu cử đẩy, sau 3 lượt thực hiện, K’Dương có thành tích cao nhất là 157kg và cũng đứng hạng 3. Tính về tổng cử, lực sĩ của thể thao Việt Nam có thành tích 282kg nên xếp hạng 3, nhận HCĐ.

Ở lần thi đấu năm nay, 2 lực sĩ Kuang Chengmin (Trung Quốc) và Kang Lixin (Trung Quốc) thi đấu thay nhau các vị trí dẫn đầu đối với cử giật và cử đẩy. Thành tích cử giật tốt nhất thuộc về lực sĩ Kuang Chengmin với kết quả 127kg còn thành tích cử đẩy tốt nhất là lực sĩ Kang Lixing với mức tạ nâng 164kg.

Về tổng cử, giành HCV là lực sĩ Kang Lixin với thành tích 290kg trong khi HCB thuộc về lực sĩ Kuang Chengmin bằng kết quả 289kg.

Cùng ngày thi đấu đầu tiên, chúng ta có lực sĩ Y Liên đã tham dự hạng cân 53kg nữ nhưng cô không thuộc nhóm có kết quả tốt nhất để giành huy chương. Trong hạng cân này. Vô địch về tổng cử là lực sĩ Peng Tianfeng (Trung Quốc, 203kg) còn á quân là lực sĩ Natcha Kaewnoi (Thái Lan, 195kg) và hạng ba là lực sĩ Maria Stratoudaki (Hy Lạp, 188kg).

Giải cử tạ trẻ thế giới 2026 còn tranh tài tới hết ngày 8-5. Đội tuyển cử tạ Việt Nam còn tham dự nội dung 65kg nam tại ngày tiếp theo.

MINH CHIẾN