Ngành TDTT TPHCM tích cực chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã có phiên làm việc quan trọng để nắm bắt các báo cáo đối với công tác chuẩn bị tính tới lúc này.

Thể thao TPHCM đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cuộc làm việc do Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương chủ trì ngày 21-5 vừa qua tại Hà Nội. Đại diện của Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cùng các đơn vị chuyên môn, đại diện Ban tổ chức chủ nhà TPHCM cùng tham dự.

Tới thời điểm này, báo cáo cho biết, công tác quản lý chuyên môn, tuyển chọn trọng tài, phân bổ kinh phí được bám sát lộ trình thực hiện của Ban tổ chức đồng thời các các địa phương chủ động hoàn toàn trong khâu chuẩn bị.

Trong cuộc làm việc, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM – ông Nguyễn Nam Nhân cho biết hiện tại thành phố đã gần hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất. Chủ nhà TPHCM đã xác định 31 địa điểm tổ chức các môn trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Tuy nhiên vào thời điểm này, chủ nhà TPHCM cũng nhìn nhận một số khó khăn về mặt thời gian và thủ tục cải tạo.

Cuối tháng 6 sẽ là giai đoạn để TPHCM rà soát tổng thể, qua đó sẽ có những sự chuẩn bị cuối cùng đối với cơ sở vật chất chuyên môn phục vụ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương ghi nhận nỗ lực trong công tác chuẩn bị của chủ nhà TPHCM và các địa phương có môn thi đấu, cùng các đơn vị chuyên môn Cục TDTT Việt Nam đối với Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tính tới lúc này.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu các đơn vị chú ý rà soát chi tiết các điều kiện hỗ trợ thiết thực như: phương án di chuyển, ăn ở, lưu trú của các đoàn tham dự Đại hội khi có mặt ở các điểm tranh tài…

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ khai mạc ngày 20-11 và bế mạc ngày 12-12.

Buổi làm việc của Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Năm nay, các địa điểm tranh tài của Đại hội sẽ được diễn ra với chương trình thi đấu chính tại TPHCM và Đồng Nai, Đồng Tháp. Ngoài ra, nội dung marathon (môn điền kinh) được tổ chức tại Khánh Hòa và môn bóng bàn được diễn ra tại Hải Phòng, môn nhảy cầu tổ chức tại Hà Nội. Toàn Đại hội đưa vào thi đấu 973 bộ huy chương của 48 môn chính thức. Bộ VH-TT-DL và Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã ban hành Điều lệ khung của Đại hội Ngày 1-9 là hạn cuối cùng để tất cả các đơn vị đăng ký danh sách chính thức với Ban tổ chức Đại hội.

MINH CHIẾN