Huyền thoại bóng chuyền nước Nga Dmitry Muserskiy giải nghệ

Dmitry Muserskiy - người tạo nên kỳ tích bóng chuyền của Nga tại Thế vận hội London hồi năm 2012, đã được tiễn biệt một cách long trọng tại Nhật Bản - khi anh kết thúc trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng với sự nghiệp rất lừng lẫy của mình.

Muserskiy trong màu áo tuyển bóng chuyền Nga (Ảnh: Ria Novosti)

Dmitry vốn đã thông báo quyết định giải nghệ bóng chuyền của mình, ngay từ đầu của năm 2026. “Tôi biết ơn sự ủng hộ không ngừng nghỉ của các bạn trong suốt tám năm qua. Tôi đã quyết định giải nghệ vào cuối mùa giải này”, Nikkan Sports dẫn lại lời của Musersky.

Để rồi, cầu thủ 37 tuổi này vừa chơi trận đấu cuối cùng của mình ở trong trận chung kết Giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản. Đội Suntory Sunbirds của anh đã thua trận quyết định trước Osaka Blueton với tỷ số 0-3, qua đó, để thua cả Loạt trận chung kết với tỷ số là 1-2...

Sau trận đấu, các đồng đội người Nhật và người nước ngoài đã ôm chầm lấy anh và họ dành cho anh một tràng pháo tay nhiệt liệt nồng ấm. Không chỉ các đồng đội của anh ở Suntory Sunbirds mà cả đội bóng đối thủ cũng vỗ tay tán thưởng vì rất tôn trọng Musersky.

Lời tiễn biệt nồng ấm đó không phải là ngẫu nhiên. Muserskiy đã chơi bóng chuyền ở Nhật Bản từ năm 2018. Anh được hâm mộ ở đó không chỉ vì khả năng chơi bóng mà còn vì chiều cao của mình (cầu thủ có biệt danh “Cậu bé tí hon” này thực chất cao đến 2 mét 18).

Người châu Á, đặc biệt là người Nhật Bản luôn yêu thích những người khác biệt với họ. Hơn nữa, Muserskiy là một Người hùng ở Nhật Bản bởi vì kể từ khi anh đến, Suntory đã bắt đầu giành chiến thắng trở lại ở Giải vô địch quốc gia, Cúp Nhật Bản và các giải đấu khác.

Đối với nước Nga, Muserskiy không kém phần quan trọng so với Nhật Bản. Sự nghiệp bóng chuyền của anh bao gồm chiến thắng ở tất cả các giải đấu CLB hàng đầu với Belogorie. Và là một cầu thủ ĐTQG, Dmitry đã giành HCV tại Giải vô địch châu Âu, World Cup, tại Nations League, World League và cả Olympic 2012.

Trong tất cả những điều này, Olympic London nổi bật nhất. Chính tại đó, Muserskiy làm nên lịch sử. Khi tuyển bóng chuyền Nga bị dẫn trước 0-2 trong trận chung kết với Brazil (thắng họ 3-0 ở vòng bảng, và bước vào hiệp đấu thứ 3, Brazil tiếp tục dẫn trước là 22-19).

Khi mọi thứ dường như đang hướng đến thất bại thứ 2 liên tiếp tại kỳ trước tuyển Brazil tại kỳ Olympic trên đất Anh, HLV Vladimir Alekno bằng cách nào đó xoay chuyển cục diện trận đấu bằng quyết định: Xếp Muserskiy chơi chéo sân và Maxim Mikhailov chơi tiếp theo.

“Không, đó không phải là quyết định đã được tính toán trước. Như các bạn biết, Mikhailov là cầu thủ duy nhất chơi ở vị trí chéo sân, và trong trường hợp cậu ấy bị chấn thương, chúng tôi đã cân nhắc Muserskiy như một người thay thế khả thi”, HLV Alekno tiết lộ với SE.

“Nhưng sau 2 hiệp thua, tôi nhận ra rằng nếu tôi không thực hiện một số thay đổi, nếu tôi không can thiệp với tư cách HLV, thì đó sẽ lại là một trận thua 0-3 nữa mà không còn lựa chọn nào khác”, HLV Alekno nhớ lại và nói về quyết địch tối hậu lịch sử của chính ông.

“Và vì vậy, vâng tôi đã đưa ra lựa chọn đó. Tất nhiên, bây giờ nói rằng nó đã ảnh hưởng đến trận đấu thì dễ. Nhưng hãy tưởng tượng xem nếu ý tưởng đó không hiệu quả. Các nhà báo các anh sẽ ngay lập tức chỉ trích tôi dữ dội”, HLV Alekno đưa ra nhận định khá hóm hỉnh.

Ý tưởng của Alekno đã thành công. Đội tuyển Nga đã lội ngược dòng và giành chiến thắng trước Brazil trong ván quyết định. Chính Muserskiy là người ghi điểm cuối cùng. Đội tuyển Nga giành chiến thắng 3-2 và trở thành nhà vô địch Olympic lần đầu tiên trong lịch sử.

Dmitry vẫn là một trong những cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất từ ​​trận đấu đó cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù tất cả các tuyển thủ Nga còn lại đều đã có màn trình diễn tuyệt vời tại Thế vận hội 2012. Và anh được xưng là Người hùng, là Tượng đài bóng chuyền Nga.

Đ.Hg.