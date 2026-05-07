Marina Markova được đề nghị nhập tịch Thổ Nhĩ Kỳ

Nữ hoàng bóng chuyền Nga - cô Marina Markova vừa nhận được lời đề nghị nhận quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Cô mới giành được chức vô địch CEV Women’s Champions League - khi giúp CLB VakifBank đánh bại Eczacibasi Dynavit 3-1 trong trận chung kết “toàn Thổ Nhĩ Kỳ”.

Markova trong màu áo VakifBank (Ảnh: Global Look Press)

Markova (quê Saint Petersburg) đang có một mùa giải ấn tượng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng trước, cô được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất ở trong loạt trận chung kết giải vô địch quốc gia -giúp VakifBank thắng Fenerbahce chung cuộc với tỷ số 3-2.

Giờ đây, tay đập chủ công này còn giành được chức vô địch Champions League: Trong trận chung kết, Vakifbank đánh bại Eczacibasi với tỷ số 3-1 (25-20, 25-21, 21-25, 25-18). Cô ghi 26 điểm và lần đầu tiên giành được danh hiệu cao quý này.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ, Mehmet Akif Ustundag, rất ấn tượng với màn trình diễn của Markova đến nỗi ông đã mời cô nhập tịch Thổ Nhĩ Kỳ để đầu quân cho ĐTQG của nước này: “Cô ấy không ngừng nâng cao kỹ năng mỗi ngày kể từ khi đến đất nước chúng tôi, luôn là một tài sản quý giá cho các CLB cô ấy thi đấu”.

“Cô ấy có thể chưa có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cô ấy là người Thổ Nhĩ Kỳ theo đúng như là nghĩa đen. Nếu cô ấy muốn, cánh cửa của chúng tôi luôn rộng mở chào đón cô ấy”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời lại ông Ustundag trên kênh TRT Sport.

Markova sinh năm 2001 tại Saint Petersburg cổ kính. Cô bắt đầu sự nghiệp với Leningradka và chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 2019, nơi cô chơi cho Đại học Syracuse và sau đó là Đại học Florida tại Giải bóng chuyền Đại học Quốc gia của Mỹ (NCAA).

Với đội Đại học Florida - Florida Gators thì, nữ VĐV xinh đẹp người Nga giành được chức vô địch khu vực Đông Nam (Southeastern Conference) trong mùa giải 2022-2023. Từ đó, cô bắt đầu chuyển sang theo đuổi và chơi bóng chuyên nghiệp.

Năm 2023, Marina vượt đại dương theo hướng ngược lại, đầu tiên gia nhập CLB khiêm tốn Muratpasa Sigorta ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi tháng 2-2024, cô gia nhập đội bóng Ý là Igor Gorgonzola, cùng với đội bóng này cô đã giành CEV Challenge Cup. Markova cũng từng chơi một thời gian ngắn cho Jakarta Electric, giành HCB tại Giải vô địch Indonesia.

Gây nhiều ấn tượng, sau cùng, nữ VĐV tấn công biên này nhận được lời mời từ Gã khổng lồ của bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ VakifBank, khi đó là đội từng 10 lần vô địch quốc gia (Sultans League) và 6 lần đăng quang ngôi vô địch Champions League.

Như Markova từng kể lại hồi năm ngoái, trước đây cô từng được đề nghị thay đổi quốc tịch, nhưng đã từ chối: “Tôi không nghĩ điều đó sẽ giúp ích gì cho tôi. Lời đề nghị chỉ được đưa ra vì giới hạn số lượng cầu thủ nước ngoài ở giải Thổ Nhĩ Kỳ”.

“Có rất nhiều nữ cầu thủ nước ngoài ở VakifBank, điều này đã ngăn cản một số cầu thủ chủ chốt ra sân. Quốc tịch của tôi sẽ giúp ích cho đội, nhưng nó có lợi ích gì cho tôi?”, Markova suy ngẫm và đặt câu hỏi trong một cuộc trò chuyện với S.R.

VakifBank từng cân nhắc việc thay đổi quốc tịch cho Markova, vì cô vẫn chưa ra mắt Đội tuyển quốc gia Nga. Nhưng vào tháng 5-2025, Marina cuối cùng đã thi đấu cho Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Nga trong một trận giao hữu với Serbia.

Vì vậy, xét về lý thuyết, vấn đề thay đổi quốc tịch tiềm năng nên được loại bỏ. Theo quy định của Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (FIVB), các VĐV muốn thay đổi hộ chiếu sẽ không được phép thi đấu các trận chính thức cho ĐTQG gốc trong quá khứ.

Khi đó, trước thềm trận đấu với Serbia, Markova chia sẻ với SE: “Tôi chưa bao giờ có ý định đại diện cho một quốc gia khác. Nga luôn trong tâm trí tôi. Mặc dù hiện tại chúng tôi không tham gia các giải đấu quốc tế. Tôi hy vọng điều đó sẽ thay đổi. Nhưng việc thay đổi quốc tịch chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi”.

Khởi đầu sự nghiệp ĐTQG của Markova khá thành công dưới sự dẫn dắt của HLV Konstantin Ushakov, cô và đồng đội đã giành chiến thắng trong trận đấu 5 ván kịch tính với tỷ số 3-2 (23-25, 22-25, 25-23, 25-23, 15-13). Marina ghi được 16 điểm trong trận đấu, trong đó có 9 điểm từ các pha chắn bóng.

FIVB và CEV đình chỉ các ĐTQG và CLB của Nga và Belarus tham gia các giải đấu quốc tế vào tháng 3-2022. Các lệnh trừng phạt chỉ mới được nới lỏng gần đây: Mùa xuân năm nay, họ cho phép các đội tuyển trẻ của Nga tham gia các giải đấu quốc tế dưới sự bảo trợ của họ.

Quyết định này được đưa ra nhằm để đáp ứng các khuyến nghị từ Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), trong đó kêu gọi đưa các VĐV trẻ từ Nga trở lại các giải đấu với quốc kỳ và quốc ca của quốc gia mình.

Đ.Hg.