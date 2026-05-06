Gần 400 VĐV tranh tài giải đua thuyền quốc gia 2026

Sáng 6-5, tại hồ Đá Bàng (xã Nghĩa Thành, TPHCM), Giải đua thuyền truyền thống vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2026 đã chính thức khai mạc. Giải do Sở VH-TT TPHCM, Sở NN-MT TPHCM và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp tổ chức.

Giải diễn ra từ ngày 5-5 đến 7-5, quy tụ hơn 400 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 10 đơn vị có phong trào đua thuyền mạnh trên cả nước, gồm: An Giang, Công an nhân dân, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Thanh Hóa.

Các vận động viên tranh tài ở 18 nội dung nam, nữ và hỗn hợp nam - nữ. Giải sử dụng thuyền 12 và 22 tay chèo, thi đấu ở ba cự ly 1000m, 500m và 200m.

Ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho các đơn vị tham gia

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, Trưởng ban tổ chức giải nhấn mạnh, giải đấu không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là bước kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác tổ chức, huấn luyện và tuyển chọn lực lượng vận động viên đua thuyền trên cả nước.

Việc đăng cai giải đấu lần này thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc của TPHCM trong chiến lược phát triển thể thao thành tích cao. Đồng thời, góp phần hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua đó, thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao dưới nước, nâng cao sức khỏe nhân dân và tăng cường giao lưu giữa các địa phương.

Theo đánh giá của ban tổ chức, công tác chuẩn bị cho giải tại hồ Đá Bàng khá bài bản, đây sẽ là bước “tổng duyệt” quan trọng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra vào tháng 11-2026. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng không chỉ khẳng định vị thế của TPHCM là trung tâm thể thao lớn của cả nước, mà còn tạo nền tảng cho phát triển thể thao cộng đồng bền vững trong thời gian tới.

Ngay sau giải vô địch quốc gia, tại khu vực Hồ Đá Bàng, TPHCM tiếp tục tổ chức môn đua thuyền truyền thống trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao TPHCM lần thứ I năm 2026, diễn ra từ ngày 8 đến 10-5, với sự tham gia của hơn 350 vận động viên đến từ 11 xã, phường.

Bên cạnh mục tiêu chuyên môn, giải đấu còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về bảo vệ môi trường. Ban tổ chức đã phát động chiến dịch “Chung tay bảo vệ môi trường hồ Đá Bàng - Nói không với rác thải”, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cộng đồng thể thao trong việc gìn giữ cảnh quan thiên nhiên và phát triển bền vững.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào vòng chung kết chặng đua đầu tiên ở cự ly 500m, sôi nổi, quyết liệt.

TRÚC GIANG