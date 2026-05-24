9 tuyển thủ TPHCM tập huấn đội tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam chuẩn bị dự giải thế giới 2026

Tuyển thủ đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam chính thức tập huấn chuyên môn với nhiệm vụ quan trọng là thi đấu giải vô địch thế giới 2026.

Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam từng giành HCV tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Ảnh: MINH MINH

HLV Huỳnh Minh Ngôn và Ban huấn luyện đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã bước vào chương trình tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2026.

Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã tập huấn 16 tuyển thủ. Trong đó, thể thao TPHCM đóng góp 9 cầu thủ gồm Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Trà My, Phạm Thị Mỹ Hằng, Trần Thị Hồng Ngọc, Saly Ha, Nguyễn Thị Thùy Dung, Lư Ngọc Trinh, Thạch Thị Bích Thuận và Hứa Ái Mỹ.

Ngoài ra, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam còn có các cầu thủ Nguyễn Như Hoàng Yến, Võ Bé Tư, Hà Thị Hạnh, Đàm Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trần Hải Yến, Phạm Thị Loan.

Đợt tập huấn lần này để Ban huấn luyện và cầu thủ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất chuyên môn nhằm đạt kết quả tốt nhất tại giải vô địch thế giới 2026. Cách đây 1 tháng, nhiều tuyển thủ trong danh sách tập huấn kể trên từng tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 ở Trung Quốc và giành HCV bóng ném bãi biển nữ.

Liên đoàn bóng ném thế giới – IHF đã thực hiện bốc thăm bảng đấu tại giải vô địch bóng ném bãi biển thế giới 2026. Giải năm nay tổ chức tại Zagreb (Croatia) từ ngày 23 tới 28-6 với nội dung nam và nữ. Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam giành suất tham dự giải đấu trên nhờ thành tích vô địch châu Á năm 2025. Nội dung bóng ném bãi biển nữ có 16 đội giành quyền tham dự vòng chung kết giải vô địch thế giới 2026 gồm Na Uy, Hy Lạp, Brazil, Mỹ, Argentina, Đan Mạch, Philippines, Benin, Đức, Hà Lan, Việt Nam, Uruguay, Tây Ban Nha, quần đảo Cook, Puerto Rico và Croatia (chủ nhà).

Ban tổ chức đã bốc thăm 4 bảng đấu đối với các đội. Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam nằm ở Bảng A cùng đội Đức, Hà Lan và Uruguay. Bảng B có Tây Ban Nha, Croatia, quần đảo Cook, Puerto Rico. Bảng C có Na Uy, Hy Lạp, Brazil, Mỹ. Bảng D gồm Argentina, Đan Mạch, Philippines, Benin.

Năm nay là lần thứ 5 liên tiếp, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam có suất góp mặt giải vô địch thế giới.

