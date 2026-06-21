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Kỳ thủ Nguyễn Quốc Hy, Nguyễn Thị Mai Hưng giúp đội cờ TPHCM đạt HCV nội dung tiêu chuẩn

SGGPO

Các kỳ thủ của đội cờ vua TPHCM đã giành chiến thắng thuyết phục ở đồng đội cờ tiêu chuẩn trong giải vô địch đồng đội quốc gia 2026.

Kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng đã thi đấu tốt trong nội dung cờ tiêu chuẩn để mang về HCV cho đội TPHCM. Ảnh: FIDE
Kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng đã thi đấu tốt trong nội dung cờ tiêu chuẩn để mang về HCV cho đội TPHCM. Ảnh: FIDE

Giải cờ vua vô địch đồng đội quốc gia 2026 chính thức kết thúc sau ván đấu cuối nội dung tiêu chuẩn được tổ chức tại Ninh Bình ngày 21-6.

Trong ván quyết định, ván 9 của bảng nữ, đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng đã chiến thắng trước gương mặt trẻ Nguyễn Bình Vy (Hà Nội). Dù cầm quân đen bất lợi hơn đối phương nhưng kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng vẫn xuất sắc có kết quả thắng để đảm bảo có tổng 7,5 điểm. Thành tích giúp Mai Hưng giữ vị trí số 1 về kết quả cá nhân ở bảng cờ tiêu chuẩn nữ.

Vị trí thứ nhì của bảng thuộc về Nguyễn Bình Vy (Hà Nội) với tổng 7 điểm sau 9 ván đã đấu. Trong thi đấu lần này, kỳ thủ Nguyễn Mỹ Hạnh Nhân (TPHCM) giữ hạng 3 khi có cùng 7 điểm.

Theo quy định của ban tổ chức, thành tích đồng đội để trao huy chương sẽ tính tổng kết quả của 4 kỳ thủ đạt thành tích tốt nhất trong thi đấu. Trên bảng kết quả nội dung nữ, 4 kỳ thủ của TPHCM gồm Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Mỹ Hạnh Nhân, Bạch Ngọc Thùy Dương và Tôn Nữ Quỳnh Dương đã mang về HCV cho đội nhà ở cuộc đấu năm nay.

Trong bảng nam, kỳ thủ Nguyễn Quốc Hy (TPHCM) đã giữ vị trí nhất chung cuộc về kết quả cá nhân khi có tổng 8 điểm sau 9 ván đấu. Quốc Hy có 7 ván đấu và 2 ván hòa trong các lượt đấu đã tranh tài. Cùng kết quả của Quốc Hy và các kỳ thủ Đặng Anh Minh, Lê Trí Kiên, Trần Võ Quốc Bảo thì đội cờ TPHCM giành HCV nội dung đồng đội tiêu chuẩn nam. Trong khi đó, tại nội dung cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ hỗn hợp, 2 kỳ thủ Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Thị Thanh An đã giành HCV khi đứng nhất chung cuộc.

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MINH CHIẾN

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