Kỳ thủ cờ vua TPHCM giành 5 HCV, tạm dẫn đầu giải vô địch đồng đội quốc gia 2026

Các kỳ thủ tranh tài giải vô địch đồng đội quốc gia đã giành được những tấm huy chương đầu tiên sau các nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp và cờ Asean.

Kỳ thủ nữ của TPHCM đã có những tấm HCV quan trọng tại giải năm nay. Ảnh: VCF

Giải đấu vẫn đang tranh tài tại Ninh Bình. Kết thúc ngày tranh tài 15-6, các ván đấu cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp (cờ vua) và cờ nhanh, cờ chớp (cờ Asean) đã khép lại với sự so tài hấp dẫn.

Sau các nội dung trên, đội cờ vua TPHCM tạm dẫn đầu khi giành được 5 HCV, 9 HCB, 7 HCĐ trong khi đội Hà Nội tạm đứng thứ 2 với 5 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ.

Trên bàn thi đấu nội dung cờ nhanh nam, kỳ thủ Đinh Nho Kiệt (Hà Nội) là người xếp thứ nhất khi đạt tổng 7,5 điểm sau 9 ván đấu. Đinh Nho Kiệt cùng với các đồng đội Đầu Khương Duy, Nguyễn Nam Kiệt, Trần Đăng Minh Quang giành tấm HCV đồng đội nam ở nội dung này.

Đội cờ nam Hà Nội đã có kết quả HCV trong một số nội dung tranh tài. Ảnh: VCF

Ở nội dung cờ nhanh nữ, đội TPHCM đã giành vị trí số 1 chung cuộc. Trong kết quả cá nhân, đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng xếp nhất với tổng điểm 7,5 sau 9 ván thi đấu. Cô cùng Tống Thái Hoàng Ân, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Hồng Anh đã đạt kết quả tốt nhất giành HCV đồng đội nữ cờ nhanh. Ngoài ra, đội hình Mai Hưng, Hồng Anh, Minh Chi, Thùy An của cờ vua TPHCM còn giành HCV đồng đội nữ cờ siêu chớp. Các kỳ thủ TPHCM còn giành được thêm những tấm HCV trong thi đấu cờ Asean với sự xuất sắc của kỳ thủ Trần Quốc Dũng, Đào Thiên Hải.

Sau nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp (cờ vua) và cờ nhanh, cờ chớp (cờ Asean), các kỳ thủ bắt đầu thi đấu cờ tiêu chuẩn từ ngày 16-6. Giải sẽ kéo dài tới ngày 22-6.

Giải năm nay quy định: “Xếp hạng cá nhân nội dung cờ vua, cờ Asean: Lần lượt theo tổng điểm; tổng điểm đối kháng giữa các đấu thủ đồng điểm; hệ số lũy tiến, hệ số Bucholz; số ván thắng; số ván cầm quân đen; số ván thắng bằng quân đen.

Xếp hạng đồng đội: Tổng thứ hạng của 4 kỳ thủ nam và c4 kỳ thủ nữ cờ vua (2 kỳ thủ nam, 2 kỳ thủ nữ đối với cờ Asean) xếp hạng cá nhân cao nhất của mỗi đơn vị. Nếu tổng hạng bằng nhau thì xét đến tổng điểm; nếu vẫn bằng nhau thì đội có kỳ thủ xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên. Đội xếp thứ 4 được tính là đồng hạng ba.

Xếp hạng đôi nam nữ: Lần lượt theo tổng điểm trận (thắng 2, hòa 1, thua 0), tổng điểm ván đạt được của mỗi đội, tổng điểm đối kháng trong nhóm các đôi có cùng nhóm điểm; hệ số Buchholz (hệ số Berger nếu thi đấu vòng tròn); số ván cầm quân đen; số ván thắng bằng quân đen (tính ở vị trí kỳ thủ nam). Đội xếp thứ 4 được tính đồng hạng 3”.

MINH CHIẾN