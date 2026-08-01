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Đại kiện tướng Lê Quang Liêm lên hạng 16 thế giới

SGGPO

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã lên hạng 16 thế giới trên bảng xếp hạng cờ vua của FIDE vừa công bố ngày 1-8.

Lê Quang Liêm đang giữ hạng 16 thế giới của FIDE. Ảnh: FIDE
Lê Quang Liêm đang giữ hạng 16 thế giới của FIDE. Ảnh: FIDE

Ngay trong ngày đầu tiên công bố bảng xếp hạng thế giới của tháng 8, giới chuyên môn đã chứng kiến Lê Quang Liêm được tăng bậc. Đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam đã tăng hệ số elo lên 2732 và có hạng 16 thế giới lúc này.

Vừa qua, Lê Quang Liêm đã thi đấu hiệu quả trong nội dung cờ tiêu chuẩn tại giải Biel GMT Masters Triathlon 2026 (Thụy Sỹ). Do đó, kỳ thủ này đã được cộng thêm điểm elo cho mình.

Trên bảng xếp hạng thế giới hiện tại vua cờ Magnus Carlsen (Na Uy) vẫn giữ vị trí số 1 với elo 2823 còn vị trí thứ 2 đang là Fabiano Caruana (Mỹ) với elo là 2792.

Hiện tại, Lê Quang Liêm đang tham dự nhiều giải thi đấu cờ thuộc hệ thống của thể thao điện tử E-sports. Ngoài ra năm nay, Lê Quang Liêm có bước ngoặt quan trọng khi được đảm trách vai trò HLV trưởng đội cờ vua nữ Mỹ tham dự Olympiad 2026.

Lê Quang Liêm sẽ thi đấu Cúp thế giới thể thao điện tử 2026 - Esports World Cup 2026 (EWC 2026) tại Pháp trong đội hình của Team Flash. Theo kế hoạch, dự kiến Lê Quang Liêm sẽ thi đấu từ ngày 11 tới 15-8. Năm nay, Ban tổ chức đưa vào tranh tài 24 môn thể thao điện tử chính thức tại giải, trong đó có cờ vua. Lê Quang Liêm giành được suất chính thức tham dự Cúp thế giới thể thao điện tử 2026 sau khi hoàn thành giải vòng loại DreamHack Atlanta 2026 tổ chức tại Mỹ vừa qua.

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MINH CHIẾN

Từ khóa

Lê Quang Liêm cờ vua FIDE đại kiện tướng Olympiad 2026

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