Đại kiện tướng Lê Quang Liêm không bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Leon Masters 2026

Lê Quang Liêm có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch ở giải cờ nhanh chớp Leon Masters 2026 nhưng lại thua tại trận chung kết.

Lê Quang Liêm có ngôi á quân tại giải đấu ở Tây Ban Nha năm nay. Ảnh: BIELCHESS

Trận chung kết giải cờ nhanh chớp Leon Masters 2026 ở Tây Ban Nha đã diễn ra rạng sáng ngày 6-7 giữa đại kiện tướng Lê Quang Liêm và kỳ thủ Jaime Santos (Tây Ban Nha).

Trước trận đấu, giới chuyên môn vẫn đánh giá sự ngang bằng giữa 2 kỳ thủ. Dù thực tế, Lê Quang Liêm được kỳ vọng giành kết quả tốt nhất bởi năm ngoái đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam đã vô địch giải Leon Masters 2025.

Theo điều lệ, 2 bên sẽ thi đấu 4 ván cờ nhanh. Trong trường hợp kết quả 4 ván dừng lại ở tỷ số hòa, họ sẽ tiếp tục thi đấu 2 ván cờ chớp. Nếu tiếp tục hòa, kỳ thủ sẽ bước vào ván Armageddon quyết định kết quả chung cuộc.

Ở trận chung kết tại Tây Ban Nha lần này, Lê Quang Liêm cầm quân trắng khởi đầu ván thứ nhất với lợi thế đi trước. Đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam thi đấu thận trọng nhưng vẫn đưa ra những nước đi quyết định để đối thủ phải dè chừng. Tuy nhiên, Jaime Santos đã chơi tốt để vượt qua sự vây hãm và giành chiến thắng sau 46 nước đi.

Ván thứ 2, thế trận giữa 2 kỳ thủ cân bằng hơn. Vì vậy, ván đấu khép lại với kết quả hòa sau 36 nước thi đấu. Tại ván thứ 3, Lê Quang Liêm vẫn giữ quyết tâm hướng tới kết quả tốt nhất. Dẫu thế Jaime Santos có nhiều nước cờ táo bạo và kỳ thủ người Tây Ban Nha tiếp tục thắng sau 76 nước thi đấu.

Tại ván thứ 4, kết quả giữa 2 kỳ thủ dừng lại ở điểm hòa. Chung cuộc, Lê Quang Liêm thua 0,5-3,5 ở chung kết nên có ngôi á quân giải Leon Masters 2026.

Đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam đã có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch nhưng không thành công ở giải năm nay.

MINH CHIẾN