Lê Quang Liêm thua trận trước vua cờ Magnus Carlsen nên có hạng 3 tại giải ASEAN Esports 2026

Trận bán kết của giải đấu giữa Lê Quang Liêm và Magnus Carlsen thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn. Ảnh: VIETNAM CHESS

Giải cờ thi đấu theo hình thức thể thao điện tử ASEAN Esports Chess Cup 2026 đã kết thúc vào chiều tối ngày 13-6 theo giờ địa phương tại Bangkok (Thái Lan).

Ở giải năm nay, Lê Quang Liêm là đại diện duy nhất của cờ vua Việt Nam góp mặt. Các kỳ thủ tranh tài theo hình thức thi đấu cờ nhanh trên máy tính với 10 phút cho mỗi bên (không cộng giờ). Tối đa, mỗi ván chỉ có 20 phút.

Toàn giải đã có 22 kỳ thủ góp mặt. Trong đó, giải thu hút sự quan tâm do có 2 gương mặt hàng đầu thế giới tham gia là siêu đại kiện tướng Magnus Carlsen (số 1 thế giới) và đại kiện tướng Fabiano Caruana (số 2 thế giới).

Ban tổ chức đã bốc thăm để 22 kỳ thủ vào 4 bảng tại vòng loại (2 bảng có 5 kỳ thủ, 2 bảng có 6 kỳ thủ). Sau vòng bảng, Lê Quang Liêm đã đứng đầu để giành suất vào tứ kết. Tại đây, đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam đã thắng Megaranto Susanto (Indonesia) với tỷ số 1,5-0,5.

Trong bán kết, Lê Quang Liêm đã gặp phải Magnus Carlsen nhưng kỳ thủ của Việt Nam đã thua 0-2 trước siêu đại kiện tướng người Na Uy. Để thua tại bán kết, Lê Quang Liêm có vị trí hạng 3.

Ở bán kết còn lại, đại kiện tướng Esipenko Andrey thắng Martinez Alcantara Jose Eduardo 2-0 để vào chung kết gặp Magnus Carlsen. Trong trận chung kết, Magnus Carlsen thể hiện trình độ vượt trội giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ Esipenko Andrey và giành ngôi vô địch.

MINH CHIẾN